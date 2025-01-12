Rakip forma düşmanınız değildir, sizin en iyi olmanızı sağlar

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Sahadaki performansı kadar toplumsal değerlere bakış açısı da kıymetli. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde konuşan Michel, “Futbol dünyası gelişti ama hâlâ spora zarar veren sloganları duyuyorum. Çok fazla nefret ve anlaşılmayacak derecede bir rekabet söz konusu” dedi.

Rakibin düşman olarak görülmesini eleştiren Michel, “Rakip forması düşmanınız değil, en iyi performansınızı göstermenizi sağlayan şeydir. Bizler küçük çocukların kendilerine baktığı aynayız. Bunu toplumun ihtiyaç duyduğu bu değerlerle yapmak istiyorum. İnsanların yaptığınız şeyden keyif aldığını görmek için teknik direktör oldum” ifadelerini kullandı. Ülke futbolunun bu kadar kutuplaştığı bir dönemde Michel’den öğrenecek çok şeyimiz var. O anlatmaya devam ettikçe ben bu köşeden paylaşmaya devam

edeceğim...

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FUTBOLDAKi MAÇ TAKViMi KRiZiNiN ÇARESi NBA’DE

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, futbolda 1 numaralı tartışma maddesi haline gelen yoğun maç takvimi konusunda dikkate değer bir görüş ortaya atarak, sorunun çözümü için NBA’i örnek almaları gerektiğini söyledi.

Belçikalı file bekçisi, “Sporcuların dinlenmesine izin vermeyen baş döndürücü bir takvime sahibiz. Çok para kazanıyorsun bahanesine artık son vermemiz lazım. 10 oyun daha az oynayarak da para kazanabilirsin. Sorun çok fazla oyun olması değil, sorun bizlerin dinlenme eksikliği” dedi.

NBA’in uyguladığı sistemin kendileri için çözüm olacağını belirten Courtois, “Kimsenin oyuncuları dinlediğini sanmıyorum. FİFPRO (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu) oyuncuları korumaya çalışıyor ancak diğer yönetim organlarının bunu hesaba katmadığını düşünüyorum. Yazın NBA gibi 2 ay tatiliniz varsa, 1 ay vücudunuzu dinlendirebilir, 1 ay da antrenman yapabilirsiniz. İnsanlar toplam 9 aya daha hazırlıklı olacaklardır. Dinlenmediğiniz zaman sakatlıklar artıyor” ifadelerini kullandı. Bakalım uzun zamandır oyuncuların şikayet ettiği yoğun maç takvimi bir çözüme ulaşacak mı?

REAL MADRiD VE BARCELONA YILIN iLK KUPASI iÇiN SAHADA

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bugün TSİ 22.00’de oynanacak İspanya Süper Kupası finali aynı zamanda yılın ilk El Clasico’su olacak. Yılın ilk kupasını da ya Barcelona ya da Real Madrid müzesine götürecek. Merakla beklenen dev maç öncesi iki takımın teknik direktörlerinin davranışları ve açıklamaları finalin büyüklüğüne yakışacak şekildeydi. Real Madrid’in hocası Carlo Ancelotti ve Barça’nın teknik patronu Hansi Flick kupanın yanında samimi bir sohbet gerçekleştirdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler. Hemen ardından düzenlenen basın toplantısındaki sözler ise daha kıymetliydi. Flick, “Vinicius’un finalde olması güzel” derken, Ancelotti, “Olmo oynayacak onun kalitesini engellemek zorundayız” diye konuştu. Her iki teknik adamın finali germek yerine birbirlerine ve rekabete olan saygıları maçın değerini şimdiden daha da artırdı.

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PREMiER LiG MAÇLARI iÇiN PREMFLiX

Spor yayıncılığı günden güne değişmeye devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen futbol ligi olan Premier Lig de bu durumdan fazlasıyla etkilenmişe benziyor. Premier Lig CEO’su Richard Masters, yayıncılığın yakın gelecekte değişmesi gerektiğinin altını çizerken, uzun yıllardır Netflix tarzı bir yapıyla çalışmak istediğini bir kez daha vurguladı. Masters, “Futbolun 10 yıl önce nerede olduğunu düşünürseniz, bugün bulunduğumuz yerin bir versiyonudur. Ancak Premier Lig’in küresel olarak şu anki konumunda olmasını umuyorum. Bence, işler değişecek. Özellikle de yayın pazarı” dedi. Bu proje kısa vadede gerçekleşecek gibi gözükmese de Masters’ın ‘PremFlix’ hayali kolay kolay bitmeyeceğe benziyor.

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GUARDiOLA, EN PAHALI TRANSFERiNi KULÜBEYE MAHKÛM ETTi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2021 yılında tam 117.5 milyon Euro ödenen kulüp tarihinin en pahalı transferi Jack Grelais konusunda gemileri yakmış durumda. Bu sezon formsuz olan Grealish’i şu an için yetersiz bulduğunu vurgulayan Guardiola, “Grealish kendine ne kadar bakarsa, rekabeti de o kadar görecek. Kendisiyle rekabet etmesi gerekiyor. Savinho, Grealish’ten daha iyi durumda ve her şeye sahip. Bu yüzden Savinho’yu oynatıyorum” dedi. Şu anda adil olanın Savinho ile maçlara başlamak olduğunun altını çizen Guardiola şimdiye kadar bunun meyvelerini de almayı başardı.