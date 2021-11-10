Premier Lig rekora koştu

İngiltere Premier League önümüzdeki üç sezon boyunca yabancı TV gelirlerinden tüm zamanların en yüksek gelirine ulaşacak. Sky Sports, BT, Amazon ve BBC önümüzdeki sezondan itibaren 2022-2025 dönemi yerel yayın hakları için toplam 5 milyar sterlin ödeyecek. Bu da sadece iç pazarda yılda yaklaşık olarak 1,7 milyar sterlin anlamına geliyor. Ancak 100’den fazla denizaşırı bölgede maçları yayınlamak için yapılan anlaşmalar ve diğer önemli dış pazarlardaki tekliflerin yerel yayın haklarını neredeyse geride bırakmak üzere olması dikkat çekiyor.

YURT DIŞINDAN 1.4 MİLYAR

Ligin 20 kulübü, 2022-25 döneminde uluslararası anlaşmalardan 5 milyar sterlinin üzerinde bir gelir edecek ve toplamda yayın gelirlerinde 10 milyar sterlinden fazlasını paylaşacak. Yurt dışından beklenen yıllık yayın geliri 1,4 milyar sterlin olacak. Bu da hem iç hem dış yayın gelirleriyle yıllık 3,1 milyar sterlin kazanç demek. İngiltere, en büyük anlaşmalardan birini geçen yıl Şubat ayında Nordic Entertainment Group (NENT) ile yaptı.

İSKANDİNAVYA İLE DEV ANLAŞMA

NENT 2022’den itibaren İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya’da yayınlanacak maçlar için 6 yıllığına 2 milyar sterlinden fazla ödeyecek. Grup ayrıca Hollanda, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya’da 6 yıl boyunca yüz milyonlarca değerinde ayrı bir paketle yayın haklarını satın aldı. ABD’de de ihale yarışı giderek kızışıyor. 2016-22 yılları için 740 milyon sterlin ödeyen NBC; Disney, Warner Media ve CBS gibi kanallarla karşı karşıya. Üç şirket de yayın haklarını NBC’den almak için büyük uğraş veriyor.

HER TARAFTAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Premier Lig, Amerika’da yayıncının 2022’den itibaren 6 yıl boyunca en az 1,1 milyar sterlin bankaya yatıracağını biliyor. Avustralya’da Optus, Stan Sport, Paramount+ ve Amazon arasında büyük bir ihale savaşı yaşanıyor. Ücretlerin yılda 27 milyon sterlinden 44 milyon sterline kadar yükselmesi bekleniyor. beIN Sports, Orta Doğu haklarını 3 yıl boyunca 123 milyon sterlin karşılığında elinde tutarken, CANAL+ yılda yaklaşık 89 milyon sterlin karşılığında Fransa, Çekya ve Slovakya’da maçları yayınlamaya devam edecek.