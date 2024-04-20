Pierre Sage Lyon’u dipten aldı, hayat verdi, şimdi kupaya koşuyor

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2002-2008 yılları arasında Fransa Ligi deyince akla ilk gelen takım Olympique Lyon’dan başkası değildi. O yıllarda üst üste 7 Fransa 1. Ligi şampiyonluğu, 1 Fransa kupası ve 1 Fransa Lig Kupası kazanan kulüp, sonrasında tam anlamıyla bir çöküş dönemi içine girdi ve Fransa’da PSG dönemi başladı.

Üst üste gelen şampiyonluklar ve maddi anlamdaki gücüyle PSG ligi domine ederken, Lyon şimdilerde teknik direktör Pierre Sage ile o özlenen dönemlere dönüş sinyalleri vermeye başladı. Sezon başında 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Fabio Grosso ile yollarını ayıran kulüp, yerine getirdiği Sage ile beklenmedik bir çıkış yakaladı. 17 lig maçında 11 galibiyet elde eden Sage, takımı son sıradan alıp 7. basamağa yükseltmekle kalmadı Fransa Kupası’nda da finale taşıdı. Kariyeri boyunca scout, sportif direktör, altyapı antrenörü ve gençlik gelişim koordinatörü olarak çeşitli görevler yapan 44 yaşındaki Sage, Lyon tarihindeki en yüksek galibiyet yüzdesini (%64.7) yakalayan isim oldu.

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GERi DÖNÜŞ DEYiNCE SAGE

Fransız teknik adamın bu sezon alametifarikalarından biri de pes etmeyen bir Lyon’u ortaya çıkarması oldu. Lyon bu sezon geriye düştüğü 6 maçta da unutulmaz geri dönüşlere imza atarak sahadan galibiyetlerle ayrıldı. Son oynadıkları Brest maçını 3-1’den 4-3’e getirmeleri Fransa’da 44 yaşındaki Sage’ye olan ilgiyi daha da artırdı. Onun gelişiyle birlikte, geriye düşse de asla pes etmeyen bir Lyon oluştu. Bu ruh tribünlere de yansıdı. Artık her maç taraftarın gücünü de arkasına alarak daha istekle oynayan bir Lyon görmek mümkün.

SAHADA ROCK STARLAR GÖRMEK iSTiYOR

Pierre Sage takımına daha modern ve agresif bir futbol oynatırken sahada çello değil elektro gitar çalan oyuncular görmek istiyor. Bu mantalite akla ilk olarak Jürgen Klopp’u getirse de Sage tam bir Pep Guardiola ve Marcelo Bielsa hayranı. ‘Konumsal oyun’ Sage’nin olmazsa olmazı. Elde ettiği şansı iyi değerlendiren ve temmuz ayında Pro lisansına kavuşacak olan Sage için işler yavaş başladı ancak oyun tarzı kadro tarafından hemen benimsendi.

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KOLEKTiF ÇALIŞMA VE ÖZGÜRLÜK

Sage, Lyon’un eski teknik direktörleri Laurent Blanc’ın temkinli yaklaşımından ve Fabio Grosso’nun belirsizliğinden çok daha fazlasına sahip. Teknik direktör olarak açık sözlü bir liderden ziyade ciddi bir taktikçi, bir konuşmacıdan çok inşa edici. Takımlarını kolektif çalışma, yoğunluk ve aynı zamanda yaratıcı özgürlük üzerine kurgulayan Sage, Lyon’da yeni bir çağın başlangıcı olacak mı hep birlikte göreceğiz.

ALONSO 11 YILDIR KiMSENiN YAPAMADIĞINI YAPTI

Dibe vuran bir başka kulüp, Bayer Leverkusen’in başına geçer geçmez takımın çehresini değiştiren Xabi Alonso, kulübe tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşattı. 11 yıllık Bayern Münih hegemonyasını yıkması onun teknik direktörlük kariyerindeki en ışıltılı anlardan biri olarak tarihe geçti. 2022 yılında 17. sıradan aldığı takımı 6. sıraya çıkarmakla yetinmeyen Xabi aynı sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynadı. Bu sezon Bundesliga şampiyonluğunu namağlup garantileyen Leverkusen hem Almanya Lig Kupası’nın hem de UEFA Avrupa Ligi’nin en büyük favorisi durumunda.

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123 GOLLE REKOR KIRDILAR

XABi Alonso ve ekibi çıktığı üç kulvarda toplam 43 maç oynarken 38 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Takım bu maçlarda 123 gol atarken 16 futbolcu skora katkı yaptı. Takımdaki 13 oyuncu da asistleriyle öne çıktı.

iKi SARI KART GÖRDÜ AMA ATILMADI!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa’nın deplasmanda Lille’i penaltılarla eleyerek yarı finale taşıdığı maç ilginç bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında sarı kart gören konuk ekibin kalecisi Emiliano Martinez, seri penaltı atışları sırasında Fransız taraftarlara dönüp eliyle ‘sus’ işareti yapınca bir sarı kart daha gördü. Çoğu kişi ikinci sarıyı gördüğü için kırmızı kartla oyun dışı kalmasını beklerken, Arjantinli kaleci futbolda pek az bilinen ‘maç sırasında gösterilen sarı kartlar seri penaltı atışlarına taşınmaz’ kuralı sayesinde oyunda kaldı ve son penaltıyı da kurtararak takımını yarı finale çıkardı.