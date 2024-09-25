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Koray Durkal
Koray Durkal
Koray DurkalYazarın Tüm Yazıları

PAOK yabana atılmaması gereken bir rakip

#Galatasaray#PAOK#Avrupa Ligi

Önceki yıllara oranla yaş ortalaması artsa da Galatasaray, Yunan ekibine karşı dikkatli olmalı.

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G.Saray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi PAOK, yetiştirdiği yetenekli futbolcularla 2020’de dikkatleri üzerine çekmişti. O dönemler Tzolis ve Akpom gibi yetenekli oyuncular Avrupa’nın önemli takımlarına gitmişti. Geçen 4 yıllık süreçte ligde iyi bir görüntü çizse de gençleşmekten çok yaş ortalaması daha da yükselen bir takım hüviyetinde olan PAOK yine de yabana atılmaması gereken bir takım.

TANIDIK BiR iSiM

Kadro değeri yaklaşık 100 milyon Euro olan Selanik ekibi son haftalarda iyi bir seri yakaladı. Özellikle iç saha maçlarında seyirci desteğiyle son derece baskın bir oyun oynuyorlar. Kadrosunda Tissoudali, Chalov, Despodov, Schwab, Konstantelias ve Camara gibi son derece yetenekli oyunculara sahip. Beşiktaş’tan ayrılan Omar Colley de Yunan ekibinde.

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DESPODOV’UN ASiSTLERi KRiTiK

Takımda en çok göze çarpan oyuncu sağ kanatta forma giyen Kiril Despodov. Her iki kanatta da görev alabilen oyuncu takımın şu anda en çok asist yapan oyuncusu durumunda. Schwab da dikkat çeken bir isim.

RAZVAN LUCESCU ÇALIŞTIRIYOR

Takım gol yollarında sıkıntı çekmese de öne çıkan özellikleri takım savunmasına verdikleri önem. Büyük maçlarda bu konuda çok daha dikkatliler. Genellikle 4-2-3-1 düzenini kullanıyorlar ancak zaman zaman 5’li savunmaya döndükleri de oluyor. Bu sezon hem ligde hem Avrupa’da az gol yemelerinin sebebi de bu. Razvan Lucescu’nun görev yaptığı PAOK, 4 şampiyonluk yaşadığı Yunanistan liginde bu sezon 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlikle lider durumda.

#Galatasaray#PAOK#Avrupa Ligi
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