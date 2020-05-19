Oyunun tanımını yeniden yazan yenilikçiler

Pep Guardiola ve Jürgen Klopp futbolun son 10 yılını modelleyen, oyunun kültürünü ve tanımını yeniden yapan iki büyük teknik adam, iki büyük rakip, iki büyük dost. Guardiola, teknik adam olmaya karar verdiğinde tüm motivasyonu taktiklerdi.

Oyunu dikkatle izleyip yeni çözümler bulmaya odaklıydı. Bunu yaparken Johan Cruyff’un ‘Basit şeyleri iyi yapmak size yüzde 75 kazanma şansı verecektir’ sözünden yola çıkarak en basit şeylerden biri olan pas futboluna yöneldi. Önce Barcelona ardından Bayern Münih ve şimdi de Manchester City ile birlikte bir fenomene dönüşen pas futbolunun mimarı oldu. İlk olarak hayatlarımıza ‘half-space’ (iç koridor) kavramını getirdi. Guardiola bir takım ne kadar kalabalık savunma yaparsa yapsın bir yerden boşluk vereceğini ispat etmek istiyordu. Bu boşluklar, kenar ile merkez arasındaydı. Formülü de hazırdı; ‘Önce topu dolaştırıp rakibi hipnotize edip hareket ettir, ardından düzeni bozup karşı saldırıya geç.’

ESiN KAYNAĞI PEP

Guardıola’nın bu oyun anlayışı topa sürekli sahip olmaya ve yüksek preslemeye dayanıyordu. Ancak gittiği her yerde bu modeli güncellemek zorunda kaldı. Çünkü Almanya kariyerinde onun futboluna ‘Karşı Pres’ (Gegenpress) ile karşılık veren bir başka teknik deha Jürgen Klopp vardı. Özellikle Klopp’un Liverpool kariyeri Guardiola’nın bile futbolunda yeni bir evrime sebep oldu. Klopp, ‘esin kay

nağım’ dediği Guardiola’yı modelleyerek kendi karşı pres sistemini yarattı. Liverpool’da bu sistemi oyunculara çokça özerklik tanıdığı daha dinamik ve agresif presleme versiyonuna dönüştürdü. Ve Guardiola’nın hayatlarımıza kattığı ‘sahte 9’ kavramını Roberto Firmino ile hiç olmadığı kadar kusursuzlaştırdı.

İNSANCA DUYGULAR

Onun Liverpool’la elde ettiği başarılar sonrası pek çok Premier Lig takımının Alman ya da Almanya’da futbol oynayıp o eğitimi almış teknik direktörlere yönelmesi tesadüf müydü? Elbette hayır. Klopp’u özel kılan sadece oyuna getirdiği taktiksel bakış açısı değil yönetsel olarak sergilediği tutum da oldu. Aslında Klopp hepimizin unuttuğu ‘insanca duygulara’ dokunuyordu. Felsefesi de son derece basitti; ‘mutlu insan, mutlu futbolcu.’

Bugün Liverpool’a baktığınızda herkesin mutlu olduğunu görüyoruz. Klopp, bu yaklaşımıyla tek adam gibi görülen teknik direktörlerin ‘diktatör’ imajını da yıkarak paramparça etti. Guardiola, İngiltere gibi tutucu ve en iyi futbolu oynadığını düşünenlerin liginde tüm seviyeleri etkileyerek yepyeni bir futbol kültürü yaratırken Klopp onun bıraktığı izleri kendi doktrinleriyle bir üst seviyeye taşıyarak güzel oyunun tanımını yeniden yazdı.

GUARDIOLA VE KLOPP’UN iZLERiNi TAKiP EDEN TEKNiK ADAMLAR

CHRIS WILDER - SheffIeld UnIted PremIer league

Guardıola’nın ‘İzleyerek ondan çok şey öğrendim’ dediği Chris Wilder ve gerçek bir Pepkolik olan yardımcısı alan Knill ile Sheffield United artık ilk 6 ve Şampiyonlar Ligi için yarışan bir takıma evrildi

BRIAN-BARRY MURPHY - Rochdale League one

Murphy’nin, ‘Guardiola’nın Barcelona’sı ve Bielsa’nın Athletic Bilbao’sunun’ bir sentezini League One temsilcisi Rochdale’de uygulaması son derece aykırı bir hamleydi. Otoritelere göre futbol barbarlığının yaşandığı bir ligde böylesine bir estetikçinin hayatta kalması mümkün değildi. Ama o tüm kalıpları kırarak tüm İngiltere’de tanınan bir takım ve oyun anlayışı yarattı.

IAN EVATT - Barrow non-league

Peki, bir Non-League takımı olan Barrow’a bambaşka bir kimlik kazandıran ıan Evatt’ın Guardiola tarzı oyun felsefesine ne demeli? ‘Oynatmaya çalıştığın futbolla Non-League’de başarılı olmanın imkanı yok’ diyenler onları artık ‘Barrowcelona’ olarak tanıyor. Barrow şimdilerde 24 takımlı imkansızlıklar liginin paçavraarından kurtularak smokinli davetlerin aranılan kulüplerinden biri haline geldi.

DAVID WAGNER - Schalke 04 Bundesliga

KloPP’un Dortmund’daki ekibinde çalıştıktan sonra Huddersfield Town’ı önce Championship’ten çıkardı ardından Premier League’de kalıcı hale getirdi. Şimdilerde Schalke’yi çalıştırsa da onun Klopp esintileri Huddersfield üzerinde esmeye devam ediyor.

RALPH HASENHÜTTL - Southampton Premier league

Topu hızlı bir şekilde geri kazanma ve önde basma arzusunun en iyi uygulayıcılarından biri de şüphesiz Hasenhüttl. Klopp’u sadece taktiksel anlamda değil yönetimsel anlamda da örnek alan teknik adam Southampton’da tribünleri yeniden canlandıran isim oldu.

PAUL LAMBERT - Ipswich Town league one

Brian -Barry Murhpy’nin Rochdale’de uyguladığı Guardiola tarzı futbola en iyi cevaplardan birini Klopp yaklaşımlı felsefesiyle veren bir zamanlar Dortmund forması da giymiş Lambert’tan başkası değil.