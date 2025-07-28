Osimhen gibi Isak'a da para sökmedi!

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United’ın yıldız futbolcusu Alexander Isak, Liverpool’a gitmek için tüm zamanların en iyi tekliflerinden birine ‘hayır’ dedi. Al Hilal’in İsveçli oyuncuya olan ilgisi o kadar büyük ki, ona sadece sezon başına 35 milyon Euro’luk bir sözleşme ve 16 milyon Euro’luk imza bonusu teklif etmekle kalmadılar, aynı zamanda çok daha fazlasını da önerdiler: Her gol için 35 bin, her asist için ise tam 20 bin Euro.

NEWCASTLE’IN BONSERViS HEDEFi 150 MiLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 23 gol atıp 6 gol pası veren Isak için bu teklif tam bir servet değerinde. Bunlarla da bitmiyor. Al Hilal şampiyon olursa Isak her seferinde 4 milyon Euro kazanacak. Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 4.5 milyon Euro... Üstelik gol kralı olursa 2 milyon Euro daha kazanacak. Tüm bunlara aylık 137 bin Euro kişisel harcamalar, bir ev ve bir şoför de dahil. Isak tüm bunlara ‘hayır’ derken tek hayali Liverpool’a giderek Avrupa’da rekabete devam etmek. Bunu başarabilmesi için de 150 milyon Euro isteyen Newcastle’ın Liverpool’dan istediğini alması gerekiyor.

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iŞTE iSAK’IN REDDETTiĞi TEKLiF





LiVERPOOL TRANSFERE DOYMUYOR

Premier Lig şampiyonu Liverpool bu yaz transferde kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Şu ana kadar yaptıkları 5 transfere 300 milyon Euro’dan fazla harcayan Kırmızıların son hedefi Real Madrid’de gözden düşen Rodrygo. Real Madrid’de uzun süreden beri forma yüzü göremeyen oyuncu şimdilerde Arne Slot’un hedefi haline geldi.

Madrid ve Liverpool arasında yaşanan Alexander-Arnold gerilimi henüz bitmemişken şimdilerde yeni konular gündemde. Madrid, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Konate’yi benzer bir strateji ile takıma katmayı planlıyor. Liverpool ise bu durumu kabul etmiyor. Bir diğer konu ise Luis Diaz’a karşılık Rodrygo hamlesi. Arne Slot’un antrenmanlarda beğendiği ancak kadroda yer vermediği oyuncu Madrid’e gitmeyi kabul ederse Madrid ve Liverpool arasında Diaz-Rodrygo takası gündeme gelebilir.

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ALONSO’YU BEKLEYEN 5 SORU iŞARETİ





Real Madrid’de yeni dönem Xabi Alonso için sıkıntıları da beraberinde getirmiş gibi. Yapılan yeni transferlerle birlikte 25 kişilik takım kadrosunun tamamı doldu. Bu kadrodan 5 kişinin ayrılması bekleniyor. Ancak son kararı elbette Alonso verecek. Kulüp, Alaba, Mendy ve Rodrygo’nun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Özellikle de finansal anlamda. Bu oyuncuların aldıkları yüksek maaş kadar satışlarından elde edilecek gelir de son derece önemli.

Ancak Ceballos ve Endrick konusunda hala soru işaretleri var. Bellingham’ın sakatlığı sonrası Tchouameni; Valverde, Arda Güler ve Camavinga’nın ardında yer alacak ancak herhangi bir sakatlık ve ekstra bir transfer yapılmaması durumuna karşı Alonso, Ceballos’u tutmak istiyor. Endrick ise kiralık gitmeye sıcak değil. Şu ana kadar beklentilerin altında kalan oyuncunun La Liga’da farklı bir takımda daha fazla süre alıp pişmesi isteniyor. Bakalım Xabi Alonso, 1 Eylül’e kadar tüm bu sorunları çözüp hayal edilen Madrid’i hayata geçirebilecek mi?

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BARÇA 120 MiLYON EURO iSTiYOR

Nike ile olan sözleşmesini güçlendiren Barcelona bu kez Spotify ile olan anlaşmasını da benzer şekilde güçlendirme çabasında. İsveçli şirket, ek 10 milyon Euro karşılığında sponsorluğu 2030 yılına kadar uzatma hakkına sahip. Ancak Barcelona 70 milyon Euro’luk anlaşmayı 120 milyon Euro’ya çıkarmak istiyor.

Barcelona, 2025 yılında satış rekorları kıran formasının gezegendeki tüm medya ve sosyal ağlarda günde 24 saat görünen bir kampanya başına yaklaşık 120 milyon Euro değerinde olduğuna inanıyor. Özellikle Lamine Yamal’ın varlığıyla birlikte artan forma satışlarını da göz önüne aldığımızda Barcelona çok haksız da değil. Nike ile sözleşme yenilemeden önce PUMA ile de görüşen Barcelona istediğini alabilmek için benzer bir stratejiyi bu kez Spotify’e karşı da kullanabilir.

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