Önce parası şimdi de acayip fikirleriyle Premier Lig'in ayarlarını bozdu

Haberin Devamı

Chelsea'nin yeni sahibi Amerikalı iş insanı Todd Boehly, İngiltere Premier Lig’e beklentilerin ötesinde bir giriş yaptı... Göreve gelir gelmez teknik direktör Tomas Tuchel ile yolları ayırması sadece Chelsea taraftarlarında değil, tüm futbolseverler arasında büyük şok etkisi yarattı. Ortak bir vizyonlarının olmadığını söyleyerek gönderdiği Tuchel’in yerine Premier Lig’in parlayan yıldızı Graham Potter’ı getirmesi şimdilik bu sesleri bastırdı. Ancak Chelsea’de alınan bu karar futbola ve gelecek vizyonuna dair miydi yoksa bir yatırımcı kararı mıydı bunu da zaman gösterecek.

İNGİLİZLER ONU KONUŞUYOR

Teknik direktör değişimin yankıları bitmeden Boehly’nin katıldığı bir konferansta ortaya attığı All-Star maçı fikri tüm İngiltere’yi etkisi altına aldı. Teknik adamlardan İngiliz basınına dek herkes ‘saçma’ bulduğu bu fikri günlerdir tartışıyor. Peki, Boehly ne dedi? “Umarım Premier Lig, Amerikan sporlarından ders alır. Neden burada All-Star maçı yok? NBA ve MLB’de olduğu gibi, İngiliz futbol piramidi için para toplanmasına yardımcı olabileceğini düşündüğüm Kuzey-Güney All Star maçı olabilir.”

Haberin Devamı

BOEHLY: 200 MİLYON DOLAR KAZANABİLİRİZ

Todd Boehly’ye göre böyle bir All-Star organizasyondan Premier Lig 200 milyon dolar kazanabilir. Tabii fikirleri bununla da sınırlı değil Boehly’nin. Halen son 3 takımın düştüğü ligde küme düşenleri belirlemek için ‘dört takımlı bir turnuva’ düzenlemesini önerdi. Bir iş insanı ve Amerikalı bakış açısıyla parlak bir fikir gibi görünebilir ancak ABD’de farklı bir zihniyet var... Amerikan Futbol Ligi NFL’de Amerikan Futbol Konferansı ile Ulusal Futbol Konferansı arasında bir rekabet var. Benzer durum Majör Beyzbol Ligi MLB içinde geçerli. NBA All-Star da oyuna farklılık getiren bir şov. Ama İngiliz futbolunda oyunu sevenler için tek gerçek sadece tuttukları takımlardan ibaret.

KLOPP ALAY ETTİ: HARLEM'İ DE GETİRMEK İSTİYOR MU?

Zaten bu ilginç öneriye cevap veren Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un “İnsanların bunu görmek istediğinden emin değilim” demesi de tam da bu yüzden. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Ajax maçı sonrası bu konunun sorulması üzerine uzun süre gülen Klopp, fikirden pek etkilenmişe benzemiyordu. Alman teknik adam, Chelsea’ye tam 5.3 milyar dolar ödeyip satılan Amerikalı iş insanının fikirleri hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi:

Haberin Devamı

AMERİKA'NIN ŞARTLARI ÇOK FARKLI

“Boehly fikirlerini sunmak için beklemedi. Bu harika. Belki buna fikstürde bir tarih de bulabilir. Harlem Globetrotters’ı da getirmek istiyor mu? Amerika’daki büyük sporlarını unutuyor, onlarda dört ay tatil var. Gerçekten bunu söyledi mi? Manchester United, Liverpool ve Manchester City gibi rakipler aynı takımda olacak. Aynı şekilde Arsenal, Chelsea ve Tottenham oyuncuları da bir arada olacak! Kuzey-Güney All-Star maçı fikri, muhtemelen Premier Lig’in en iyi oyuncularını coğrafyaya göre ikiye ayıracak. Açıkçası insanların bunu görmek istediğinden emin değilim.”

FUTBOL BİLGİSİYLE DE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Chelsea'nin sahibi Todd Boehyl’nin alay konusu olması sadece fikirlerinden ibaret değil... Yine katıldığı konferansta, “Dünyanın en iyi akademilerinden birine sahibiz. Mohamed Salah, Kevin de Bruyne, Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount ve Trevoh Chalobah bizim akademimizden yetişti” diyen Boehly’nin özellikle Salah ve Kevin De Bruyne’nin Chelsea akademisinden çıkmadığını bilmemesi onun futbolu bilmediğine dair şüpheci yaklaşımları artırdı.