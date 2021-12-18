Omicron varyantı orman yangını gibi! Ligi durduralım...

İngiltere Premier Lig’de yeni gündem; maçlar durdurulsun mu devam mı etsin?’ Koronavirüs yeni varyantı Omicron vakalarının artması sonucu 9 maçın ertelendiği Premier Lig’de görev yapan teknik adamlar arasında fikir ayrılıklarına yol açtı. Teknik adamlar pazartesi günü bir araya gelerek, ligin durdurulmasına yönelik teklifi görüşecek.

FRANK: MAÇLAR DURSUN

Brentford Menajeri Thomas frank, maçların geçici olarak durdurulmasını talep ederek, “Omicron varyantı dünya çapında orman yangını gibi yayılıyor. Ondan korunmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Antrenman sahalarını 3-4 veya 5 günlüğüne kapatarak çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum ve sonra tekrar gidebiliriz” dedi.

KLOPP: OYNAYALIM

LiverpooL Teknik Direktörü Jürgen Klopp, oyuncuları Virgil van Dijk ile fabinho’nun testleri pozitif çıkmasına rağmen lig maçlarını durdurma kararının doğru olmadığını savunurken, Arsenal’in hocası Mikel Arteta, “Oyunu oynamamak için neye ihtiyacınız olduğu konusunda çok daha fazla netliğe ihtiyacımız var” diye görüş bildirdi.

DEVAM EDELiM’ DiYENLER ŞiMDiLiK ÇOĞUNLUKTA

20 Premier Lig kulübünde şimdilik ağır basan görüş, sezonun devam etmesi yönünde. Sebebi ise birçok üst düzey yönetici, kulüplerin geçen yıl ligin askıya alınmasının izlerini hâlâ taşıdığını savunması. Mart 2020’deki ilk karantinda kulüpler, hasılat, ertelenen maçların yeniden planlanması, televizyon yayınları, tıbbi protokoller ve alt liglere yapılan mali yardımlar gibi çeşitli başlıklar altında yüzlerce milyon Euro gelir kaybına uğramıştı. Kulüpler bu durumu bir daha yaşamamak adına maçların devam etmesi konusunda ısrarcı.

PREMiER LiG’DE BU HAFTA ERTELENEN MAÇLAR

· Brighton-Tottenham/12 Aralık Pazar

· Brentford-Manchester United/14 Aralık Salı

· Burnley-Watford/15 Aralık Çarşamba

· Leicester-Tottenham /16 Aralık Perşembe

· M. United-Brighton/18 Aralık Cumartesi

· Southampton - Brentford/ 18 Aralık Cumartesi

· Watford-Crystal Palace/18 Aralık Cumartesi

· West Ham-Norwich/18 Aralık Cumartesi

· Everton-Leicester/19 Aralık Pazar

PORTO BAŞKANI KULÜBE MAAŞLI KAHiN ALDI

Porto’da başkan kulübe ilginç bir takviyede bulundu. Record gazetesinin haberine göre; Porto Başkanı pinto da Costa kulübe maaşlı bir kahin aldı. İddiaya göre kulüp Madalena Aroso’ya bu iş için aylık 15 bin Euro ödüyor. Madalena Aroso kulüp yöneticileri arasında ‘doktor’ muamelesi görürken taraftarlar ise yüksek ücreti nedeniyle durumdan rahatsız. Madalena Aroso’nun kulüpte işe başlamadan önce yıllar boyunca pinto da Costa ile iletişimde olduğu ve Aroso’nun özellikle skor tahminleri için uzun süredir pinto da Costa ile temasta olduğu konuşuluyor.

BAYERN MÜNiH’TEN TiCARi TRANSFER

Çin’deki yatırımlarını sürdüren Bayern Münih, Wuhan Three Towns Kulübü’nden 18 yaşındaki Çinli kaleci Liu Şaoziyang’la 3 yıllık sözleşme imzaladı. ‘Bayern Münih’te forma giyen ilk Çinli futbolcu’ unvanını alacak Liu, sezon sonuna kadar 19 yaş altı takımıyla antrenman yapacak. Bayern Münih Kulübü, son yıllarda Çin’de önemli hamleler yapıyor. Şanghay şehrinde ofis açan, Shandong ve Guangdong eyaletlerinde futbol akademileri kuran kulübün Vuhan takımıyla da altyapı geliştirme anlaşması bulunuyor.