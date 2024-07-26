Olimpiyatlarda yarışmak için parmağından vazgeçti

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İki hafta önce takım eğitimi sırasında sağ elindeki bir parmağını kötü bir şekilde kırdı. Ameliyat olsa iyileşmesi aylar sürecekti. 30 yaşındaki oyuncu, üçüncü kez oyunlara katılmak için parmağının bir kısmını kestirmeye karar vererek takım arkadaşlarını ve koçunu şok etti.

'ÖDEMEM GEREKEN BEDEL BUYSA...'

Parmağını kırdıktan sonra olimpiyat hayalinin bittiğini düşünen Dawson, bir plastik cerraha danıştı. Parmağın iyileşmesi için ameliyat olsa bile uzun bir iyileşme süresi gerektiğini ve tam işlevini geri kazanamayabileceğini öğrendi. Ama kesilirse 10 gün içinde tekrar oynayabilecekti. ‘Bu benim son olimpiyatım olabilir ve ödemem gereken bedel parmağımın üstünü almaksa, ben de bunu yaparım’ diyen oyuncu eşi benzeri görülmemiş bir harekete imzasını atmış oldu.

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TECAVÜZCÜYE BAŞARILAR DİLEDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Eski maraton dünya şampiyonu Paula Radcliffe, olimpiyatlarda yarışan hüküm giymiş bir tecavüzcüye “İyi şanslar” diledikten sonra “çok üzgün” olduğunu söyledi. Paris 2024 için Hollanda plaj voleybolu kadrosunda adı geçen Steven van de Velde, 19 yaşındayken 12 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz etmekten suçlu bulunduktan sonra 2016 yılında 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kurbanıyla Facebook’ta tanışan Hollandalı, Amsterdam’dan İngiltere’ye gitti ve Milton Keynes’teki bir adreste kıza tecavüz etti. Şimdi 29 yaşındaki oyuncu, dört yıllık hapis cezasının sadece 12 ayını çektikten sonra voleybol kariyerine devam etti ve haziran ayında oyunlar için Hollanda Olimpiyat takımına seçildi. Paula Radcliffe, ”Bunu çok kötü ifade ettiğim ve tecavüzü yüksek sesle kınamadığım için utandım“ dese de kendisine sosyal medya üzerinden büyük tepkiler gelmesini değiştirmedi.

KIRMIZI TELEFON KULÜBELERİ VE POSTA KUTULARI BİLE VAR

'Güvende ol, Akıllı Ol. Takımı Koru.’ Bu, Büyük Britanyalı sporcuların oyunlar boyu hatırlaması gereken en önemli motto. Sporcuların bulunduğu bölgede içki yasak. Kahve konusunda da ödüllü bir barista sporculara sürekli hizmet veriyor. Sıfır alkollü kokteyllerle eğlenebilecekleri bir gece kulübüne sahipler. Koltuklar ve şezlonglar sayesinde ev ortamı yaşayan sporculara Fred ve Ginger isimli iki görevli her gün hangi renk kıyafetler giyileceğini hatırlatıyor. Yaklaşık 750 personel 327 sporcu için gece gündüz çalışıyor. Neredeyse her sporcuya 2 görevli düşüyor. Sporcuların boş zamanlarında iyi vakit geçirmeleri için bilardo masaları, dart tahtaları ve çok sayıda kart oyunları kampta hazır bir şekilde onları bekliyor.

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BU İMKANLAR SONUÇLARA NE KADAR YANSIYACAK?

İngilizlere özgü kırmızı telefon kulübeleri ve posta kutuları burada da mevcut. Tıbbi hizmetler sabah 7’den akşam 22.30’a kadar açık olarak sporculara hizmet veriyor. Bakalım bu kadar kusursuz imkanlar Büyük Britanya adına sonuçlara ne kadar yansıyacak.

KONATE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI YÜZÜNDEN TAKIMA ALINMADI

Diaba Konate, ABD’de 6 yıl geçirdikten sonra ülkesi Fransa’ya döndü ve 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları’nda 3x3 basketbolda gümüş madalya kazandı. Paris Olimpiyat Oyunları’nda oynamaya hazırlanırken Fransa’da yarışması yasaklandığı için son derece üzgün. Sebebi ise başörtüsü takması. “Buna inanamadım, bunun bir şaka olduğunu” düşündüm diyen Konate, “Benim başıma gelemez, aile olduğumuzu sanıyordum. Ben hâlâ aynı kişiyim, hiçbir şey değişmedi. Fransa’nın kendisini özgürlük, insan hakları ülkesi olarak adlandırması, ancak aynı zamanda Müslümanların veya vatandaşlarının kim olduklarını göstermelerine izin vermemesi çok ikiyüzlü” ifadelerini kullandı.

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CEZA ALMAYAN ÇİNLİLER PEATY'NİN BELASI OLABİLİR

WADA Başkanı Witold Banka’nın, “Spordan dopingi asla kaldıramayız” sözlerinin hemen ardından Paris’te bir tartışma başladı. Tartışmanın merkezinde, Tokyo 2021’den önce 23 Çinli yüzücünün doping testinin pozitif çıktığı skandal yer alıyor. 11’i Paris’te yarışacak olan grup, testleri çevresel kirlenmeye bağlı kabul edildiği için ceza almaktan kurtuldu. Grupta, Büyük Britanya’dan Adam Peaty’nin erkekler 100 metre kurbağalamada üst üste 3. altın kazanması için en büyük tehdit olan Qin Haiyang da yer alıyor.