Old Trafford'da değil Serengeti'de oynayın!

Yaklaşan yeni sezon öncesi takımlar formalarını tanıtmaya devam ediyor. Özellikle iç ve dış saha formalarının yanı sıra alternatif formalarda kullanılan tasarımlar oldukça dikkat çekiyor. Bunlara son eklenen Mancester United’ın zebra desenli forması oldu. Sadece sosyal medyada değil İngiliz haber sitelerine de konu olan formalar tüm zamanların en kötü tasarımı olarak nitelendirildi.

OLD TRAFFORD’A SAYGI

Siyah beyaz şeritlere sahip olan formalardaki tutarsızlıklar dikkat çekici. Farklı yönlere giden siyah beyaz çizgiler sadece kollarda net çizgilere sahip. Formanın tasarımı gerçekten kötü ama şortla birlikte tasarım yüzde 100 daha kötü hale geliyor. 110.yılını kutlayan Old Trafford’a bir saygı duruşu niteliğinde formaların içinde ‘OT110’ yazıyor.

JUVENTUS ESİNTİSİ

Deneysel bir tasarım olduğu düşünülen formalarda Juventus esintileri görmek mümkün. Bu formalardan en çok Juventus ve Manchester United arasında gidip gelen Paul Pogba dışında memnun olacak kimse yok gibi!

MANCHESTER DERBİSİ BU FORMALARLA OYNANABİLİR

Alternatif forma konusunda eleştiri alan takımlardan biri de Manchester şehrinin bir diğer devi City’den başkası değil. Manchester şehrinin zengin müzik ve moda kültüründen esinlenerek yapılan yeni tasarımlar United kadar olmasa da tepkiye neden oldu.

İLGİ GÖRMEDİ

Formalar üzerinde yer alan Paisley baskılar daha çok pijamaya benzetilirken beklenen ilgiyi görmedi. Bu sezon bir Manchester derbisi bu formalarla oynansa gözlerimizi uzun süre dinlendirmek zorunda kalabiliriz.

CHELSEA'NİN YENİ DEPLASMAN 'PİJAMASI'

LONDRA’nın Mavileri için de durum çok farklı değil. Bu sezon deplasmanda giyecekleri formalar daha çok pijama takımlarını andırıyor. Taraftarlar da iç saha formalarını başarılı bulurken deplasman formalarının iyi bir uyku çekmek isteyenler için ideal olduğunu savunuyor.

JUVENTUS TARİHİNDE İLK KEZ TURUNCU OLDU

İtalyan devi Juventus deyince akla gelen renkler siyah beyazdan başkası değil. Ancak bu yıl her formada benzersiz unsurlara yönelen Juventus, iç sahada klasik siyah-beyaz, dış sahada mavi ve alternatif olarak tarihinde ilk kez turuncuyu kullandı. Ve turuncu renklerle Juventus’tan daha çok Hull City taraftarlarını memnun etti.

'PARAZİT DEĞİL MANCHESTER UNITED'

Manchester United artık maçlarını Old Trafford’da değil Serengeti’de oynasın. · Afrika’da safariye çıkmak isteyenler için muhteşem bir zebra kamuflajı olur. · Televizyonda maç izlerken ekranda parazit olduğunu düşünmeyin. Sahadaki kesin Manchester United’dır. · M. United için artan kumaşlardan bile bu kadar kötü tasarım çıkarılamazdı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!