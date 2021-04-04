Okay’la Diagne Tuchel’e ilk yenilgisini tattırdı

Chelsea, Thomas Tuchel yönetimindeki ilk mağlubiyetini West Bromwich Albion’dan aldı. Karşılaşma WBA’nın 5-2’lik üstünlüğüyle sona ererken sam allardyce’ın takımına zaferi getiren goller Matheus Pereira (2), Callum Robinson (2) ve Mbaye Diagne’den geldi. Ev sahibinin gollerini ise Christian Pulisic ve Mason Mount kaydetti.

DIAGNE DE COŞTU

Okay Yokuşlu 90 dakika boyunca sahanın en iyilerinden biri olurken, Diagne ise 1 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Thomas Tuchel yönetimindeki ilk mağlubiyetini elde eden Chelsea, Premier Lig’de 10 maç sonra sahadan puansız ayrılmış oldu. Maviler, Tuchel ile tüm kulvarlarda çıktıkları 14 maçta yenilgi yüzü görmemişlerdi.

MİLAN, SAHASINDA 1 PUANI ZOR KURTARDI

İTaLYa Serie A’da 29. hafta mücadelesinde Milan evinde Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. stefano Pioli’nin takımı Milan ile Claudio Ranieri’nin çalıştırdığı Sampdoria kozlarını San Siro’da paylaştı. Maçın genelinde rakibine oranla daha üstün oynamasına rağmen bunu bir türlü skora yansıtamayan Milan ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

İLK GOL KONUK EKİPTEN

İkinci yarıya kötü başlayan kırmızı siyahlı ekip 57’de Quagliarella’nın golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Bu golden 2 dakika sonra adrien silva 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sampdoria son yarım saatte 10 kişi kalmasına rağmen iyi savunma yaparken Milan kilidi 87’de Jens hauge ile açtı. Milli oyuncumuz hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

LILLE, PSG’Yİ YENDİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Fransa Ligi’nde haftanın maçında milli oyuncularımızın takımı Lille deplasmanda PSG’yi 1-0 mağlup etti. Tek gol 20. dakikada David’den geldi. Lille böylece Ligue 1’de liderlik koltuğuna oturdu. Daha önce Covid testinin pozitif çıktığı açıklanan Zeki Çelik’in yanı sıra diğer bir milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı dün kadroda yer almadı. Maça yedek kulübesinde başlayan tecrübeli yıldız Burak Yılmaz ise oyuna 73. dakikada dahil oldu.

JUVE’DE UMUTLAR BİR BİR TÜKENİYOR

Serie a’da sezona üst üste 10. şampiyonluk parolasıyla başlayan Juventus’ta ise umutlar tükeniyor. Kent derbisinde Torino karşısında 2-2’lik beraberliği Ronaldo’nun golüyle kurtarabilen siyah beyazlı ekip lider Inter’in 12 puan gerisinde kalıp dördüncü sıraya geriledi. Bu sonuçla teknik direktör andrea Pirlo’nun üstündeki baskı da arttı

HAALAND SUSTU DORTMUND DURDU

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 27. haftasında Eintracht Frankfurt’a sahasında 2-1 yenildi. Frankfurt 11. dakikada schulz’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken 45’te hummels skoru eşitledi. 87’de silva maça noktayı koyarken Dortmund, Şampiyonlar Ligi katılma hedefinden uzaklaştı.

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