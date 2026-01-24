Noa Lang, Galatasaray'a güç ve renk katacak

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, üst düzey yetenekleri ve karakteriyle Türkiye’ye gelen en sıradışı yabancı oyunculardan biri. Sezon başında 25 milyon Euro’ya transfer olduğu Napoli’de beklentileri karşılayamadığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bunun sebebi ise teknik direktör Antonio Conte ile anlaşamaması...

17 Haziran 1999’da dünyaya gelen Surinam asıllı Hollandalı Noa Lang’ın futbolculuk özelliklerini incelediğimizde, bir kanat oyuncusunda bulunması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hollanda’da forma giydiği takımlarda hem gol atan hem de attıran Lang, Napoli’de aldığı kısıtlı sürelerde asistçiliğini ön plana çıkardı.

NAPOLI'DE YETERİNCE ŞANS BULAMADI

Conte'nin sezon başındaki 4-1-4-1 formasyonuna uyum sağlayamayan Noa Lang, İtalyan teknik adamın kasım ayından sonra sistem değişikliğine gitmesiyle yeniden kendini buldu. İyi futbolunu gol ve asist olarak rakamlara pek yansıtamasa da takımın önemli hücum silahlarından biri oldu. Dribling, adam eksiltme ve kilit paslardaki başarı oranı, en güçlü yönleri arasında. Başta da belirttiğimiz üzere, Hollanda ve İtalya ligleri arasındaki farklar ve istediği süreleri alamaması, Napoli’deki performansı üzerinden değerlendirme yapmanın yanlış olduğunu gösteriyor. Seviye olarak Türkiye Ligi’ne daha yakın olan Hollanda ve Belçika’daki ‘üretken’ grafiğinin dikkate alınmasında yarar var.

2009'DA BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI

Noa Lang saha dışında tam anlamıyla ‘aykırı karakter’ profili çiziyor. Lang’ın bu yapısında, kendisi de eski futbolcu olan ve hatta 2009’da Kasımpaşa’da forma giyen üvey babası Nourdin Boukhari’nin büyük payı bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu bunu pek çok röportajında da dile getirdi. Boukhari’nin Kasımpaşa’da oynadığı dönemde Beşiktaş altyapısında futbol eğitimi gören Lang, daha sonra Hollanda’ya döndüklerinde, üvey babasının isteği üzerine Ajax altyapısına geçti. Burada A takıma dek yükselen Lang’a, ‘dünya çapında bir yıldız olabilir’ gözüyle bakılıyordu. Ne var ki, aykırı karakteri ve özellikle de hocası Erik Ten Hag’a herkesin içinde “Kapa çeneni!” diye çıkışması başına dert açtı.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA 15 MAÇA ÇIKTI

Doğru bildiği yoldan şaşmayan, meydan okumaktan ve kavga etmekten çekinmeyen Lang’ın, adından en çok söz ettirdiği yer Belçika ekibi Club Brugge oldu. Burada üst üste iki kez şampiyonluk yaşarken, takımın en çok gol/asist katkısı yapan oyuncusu oldu. Club Brugge’deki başarılı performansı sonrasında 2023 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında PSV’ye transfer oldu ve burada da 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Ve iki sezonun ardından 25 milyon Euro’ya İtalya şampiyonu Napoli’ye geçti. İtalyan kulübünde hiçbir maçta 90 dakika oynamamasına rağmen Hollanda Milli Takımı’ndaki yerini genelde korumayı başaran Noa Lang, Portakallar’ın formasını 15 kez giyip 3 gol kaydetti.

'BENDEN NEFRET EDENLER BİLE BANA GİZLİ BİR HAYRANLIK DUYUYOR'

· Noa Lang’ın verdiği röportajlara baktığımızda Zlatan İbrahimovic etkisini fazlasıyla görebiliyoruz. Düşüncelerini net bir şekilde dile getiriyor. Kimileri bu tavrını ‘kibir’ olarak değerlendirse de o, “Böyle konuşmam, benim iyi niyetli olduğumu gösterir” diyor. Bakın Lang neler söylemiş bugüne kadar...

· Belçika futboluna renk kattım. Ben gittikten sonra hepiniz, benim gibi biri daha gelsin diye dua edeceksiniz. Burayı çekici kılan bendim.

· Psikoloğa gitmeyi herkese tavsiye ederim. Sadece kötü günlerde değil, iyi günlerde de. Futbol dünyasında kafamı düzgün tutmama yardımcı oluyorlar, ki dürüst olmak gerekirse, orası çok kötü bir yer.

· Düşündüklerimi söylemekten çekinmiyorum. Benden nefret edenlerin bile gizli bir hayranlık duyduğundan eminim.