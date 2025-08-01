Nelson Semedo, Fenerbahçe'nin lideri olacak

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Fenerbahçe'nin sürpriz transferi Nelson Semedo, Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in ayrılığı sonrası takımın yeni lideri olacak isimlerin başında geliyor. Böylesine iddialı bir giriş yapmamızın nedeni Portekizli sağ bekin son 4 sezon formasını giydiği Wolverhampton’da bıraktığı izler.... Kulübü ona 4 yıllık sözleşme sunmasına rağmen şok bir kararla Fenerbahçe’ye imza atan oyuncunun ayrılığı takım arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı. Son iki sezon çok iyi performans sergileyen Semedo, 2023-24’te ‘Yılın Oyuncusu’ seçildi. 182 maçlık Wolves serüveninde futboluculuğunun yanı sıra karakteriyle takım arkadaşları üzerinde büyük etki yaptı.

MOURINHO 8 YILDIR TRANSFER ETMEK İSTİYORDU

Wolves sadece iyi bir sağ kanat oyuncusunu değil aynı zamanda soyunma odasında saygın ve lider bir oyuncusunu kaybetti. Fenerbahçe ise hem iyi bir sağ bek oyuncusu hem de lider bir futbolcuyu transfer etti. Jose Mourinho 2017’de Manchester United’ı çalıştırırken, Benfica’da oynayan Semedo’yu istedi, olmadı. 2020’de bu kez Tottenham’da aynı şeyi denedi, yine transfer ettiremedi. İkili, 8 yıl sonra Fenerbahçe’de bir araya geldi. Semedo, Benfica’daki parlak dönemin ardından 2017-20 yılları arasında Barcelona için oynadı. Katalanların 2 La Liga şampiyonluğu kazanmasına yardım etti. Ancak Bayern Münih’e karşı alınan 8-2’lik mağlubiyetle birlikte takımdan gönderilen isimlerden biri oldu.

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PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NIN BANKO OYUNCUSU

Barcelona'nın 32 milyon Euro’ya Wolverhampton’a sattığı Nelson Semedo, kısa sürede İngiliz ekibinin en önemli parçalarından biri haline geldi. 31 yaşında ve 1.77 metre boyundaki deneyimli oyuncu aynı zamanda Portekiz Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Nelson Semedo, kariyerinin büyük bölümünde sağ bek oynasa da, gerektiğinde orta sahanın sağında, sol bekte, stoperde ve sağ kanatta görev yapabilen bir futbolcu.