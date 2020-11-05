MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Koray Durkal YazılarıNe Ronaldo ne Bale gerçek 'Fenomen' Sergio Ramos
GeriKoray Durkal Ne Ronaldo ne Bale gerçek 'Fenomen' Sergio Ramos
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 05.11.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Ne Ronaldo ne Bale gerçek 'Fenomen' Sergio Ramos

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
Ne Ronaldo ne Bale gerçek 'Fenomen' Sergio Ramos
Abone Olgoogle-news

‘Fenomen Ronaldo’, Real Madrid’de 104 gol sevinci yaşarken Gareth Bale’in 105 golü bulunuyor. Sergio Ramos ayrıca kulüp tarihinde 100 gol barajını aşan 19 futbolcu oldu.

Real Madrid’in deneyimli savunma oyuncusu ve kaptanı Sergio Ramos adını İspanyol devinin tarihine altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Madrid ekibinin Inter’i 3-2 yendiği maçta takımının 2. golünü ağlara gönderen Ramos, Real kariyerinde 100. golüne ulaştı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen dünyaca ünlü golcülere taş çıkarken yıldız futbolcu 4 gol daha atarsa dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Brezilyalı, ‘Fenomen’ Ronaldo’yu yakalayacak. 5 gol atarsa hem Ronaldo’yu geçecek hem de Galli yıldız Gareth Bale ile gol sayısını eşitleyecek.

MADRID TARİHİNİN EN GOLCÜ SAVUNMACISI

Real Madrid tarihinde 100 gol barajını bugüne kadar 19 futbolcu aştı. Bunların 15’i forvet, 2’si orta saha olarak görev alıyordu. Fernando Hierro tıpkı Ramos gibi savunmada oynayıp 127 gol atma başarısı göstermişti. Ancak Hierro kariyerine orta saha olarak başlayıp sonradan savunma oyuncusuna evrilmişti. Sergio Ramos ise tam bir savunma oyuncusu olarak Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en golcü savunmacısı unvanının sahibi oldu.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Kariyeri başarılarla dolu olan Ramos, R.Madrid ile 4 Devler Ligi, 4 Kıtalar Arası, 3 UEFA Süper Kupa, 5 İspanya, 4 İspanya Süper Kupa, 2 de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı. İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası, 2 de Avrupa Şampiyonası zaferi elde etti.

SALAH 4 SEZONDA GERRARD'I YAKALADI

Liverpool'da Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi’nde 5-0 kazanılan Atalanta maçında attığı tek golle İngiliz ekibinin tarihine geçmeyi başardı. Diogo Jota’nın hat-trick ile yıldızlaştığı karşılaşmada takımının 3. golünü ağlara gönderen Salah, kulübün efsanesi Steven Gerrard’ın Liverpool’daki tüm zamanların Şampiyonlar Ligi gol rekorunu egale etti. 28 yaşındaki futbolcu Liverpool forması altında Devler Ligi’ndeki 21. golünü atarken 4. sezonunda Gerrard’ı yakaladı. Gerrard aynı sayıya 17 sezonda ulaşmıştı.

False
Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Başakşehir 2-1 Manchester United - Maçın özeti ve golleri
Sivasspor Karabağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 8 maç oynandı!
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte maç programı