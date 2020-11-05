Ne Ronaldo ne Bale gerçek 'Fenomen' Sergio Ramos

Real Madrid’in deneyimli savunma oyuncusu ve kaptanı Sergio Ramos adını İspanyol devinin tarihine altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Madrid ekibinin Inter’i 3-2 yendiği maçta takımının 2. golünü ağlara gönderen Ramos, Real kariyerinde 100. golüne ulaştı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen dünyaca ünlü golcülere taş çıkarken yıldız futbolcu 4 gol daha atarsa dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Brezilyalı, ‘Fenomen’ Ronaldo’yu yakalayacak. 5 gol atarsa hem Ronaldo’yu geçecek hem de Galli yıldız Gareth Bale ile gol sayısını eşitleyecek.

MADRID TARİHİNİN EN GOLCÜ SAVUNMACISI

Real Madrid tarihinde 100 gol barajını bugüne kadar 19 futbolcu aştı. Bunların 15’i forvet, 2’si orta saha olarak görev alıyordu. Fernando Hierro tıpkı Ramos gibi savunmada oynayıp 127 gol atma başarısı göstermişti. Ancak Hierro kariyerine orta saha olarak başlayıp sonradan savunma oyuncusuna evrilmişti. Sergio Ramos ise tam bir savunma oyuncusu olarak Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en golcü savunmacısı unvanının sahibi oldu.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Kariyeri başarılarla dolu olan Ramos, R.Madrid ile 4 Devler Ligi, 4 Kıtalar Arası, 3 UEFA Süper Kupa, 5 İspanya, 4 İspanya Süper Kupa, 2 de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı. İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası, 2 de Avrupa Şampiyonası zaferi elde etti.

SALAH 4 SEZONDA GERRARD'I YAKALADI

Liverpool'da Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi’nde 5-0 kazanılan Atalanta maçında attığı tek golle İngiliz ekibinin tarihine geçmeyi başardı. Diogo Jota’nın hat-trick ile yıldızlaştığı karşılaşmada takımının 3. golünü ağlara gönderen Salah, kulübün efsanesi Steven Gerrard’ın Liverpool’daki tüm zamanların Şampiyonlar Ligi gol rekorunu egale etti. 28 yaşındaki futbolcu Liverpool forması altında Devler Ligi’ndeki 21. golünü atarken 4. sezonunda Gerrard’ı yakaladı. Gerrard aynı sayıya 17 sezonda ulaşmıştı.