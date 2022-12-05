Ne Messi ne Ronaldo, Katar'ın yıldızı Cho Gue-Sung

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Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası’nın yıldızı hiç şüphe yok ki İlhan Mansız’dı. Futbolu ve gollerinin yanı sıra yakışıklılığıyla dikkat çeken Mansız, özellikle Uzakdoğu’da büyük bir hayran kitlesi kazanmış ve onun için İstanbul’a maç turları bile düzenlenmişti. Sonrasında da Mansız Japonya’ya transfer olmuştu. 2002’de İlhan Mansız’ın ulaştığı şöhretin benzerini Katar 2022’de Güney Koreli forvet oyuncusu Cho GueSung yakaladı.

Telefonunu kapatmak zorunda kaldı

Dünya Kupası başlamadan önce sosyal medyada 20 bin takipçisi bulunan Cho GueSung, özellikle Gana maçında 2 gol birden atınca bir anda gündem oldu ve takipçi sayısı 2.2 milyona çıktı. Aralarında Türklerin de bulunduğu milyonlarca takipçi kazanan Güney Koreli futbolcu, telefonuna gelen mesaj ve aramalar nedeniyle maçlara odaklanamadığı için telefonunu kapatmak zorunda kalmış. Güney Kore medyasında yer alan haberlerde, “Telefonu bütün gece susmadığı için uyuyamıyor ve futbola konsantre olamıyordu” bilgisi verildi. 24 yaşında ve 1.87 metre boyundaki futbolcu, ülkesinin Jeonbuk Hyundai takımında forma giyiyor.

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18 yaşındaki Guol hayatının fırsatını kaçırdı

Dünya Kupası elemelerinde Pele’den bu yana forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi olan 18 yaşındaki Avustralyalı Garang Kuol, Arjantin karşısında kariyerinin en önemli fırsatını değerlendiremedi. Son dakikada maçı uzatmaya götürecek pozisyonu gole çeviremeyen Sudan asıllı Kuol, turnuva öncesi Newcastle United’a imza atmıştı.

'O golü nasıl yedik hiçbir fikrim yok'

ABD’yi 3-1 yenen Hollanda ilk çeyrek finalist olurken takımın en önemli ismi Virgil Van Dijk, maç sonrasındaki çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. Van Dijk, ABD’li Haji Wright’in ilginç golü hakkında, “Yediğimiz golün kaleye nasıl girdiği hakkında hiçbir fikrim yok” dedi.

Lionel Messi, Arjantin'in yüzde 99.9'u biz ise geri kalan bölümüyüz

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Avustralya karşısındaki kariyerindeki 1000.maçına çıkan Lionel Messi, hem attığı golle hem de oynadığı muhteşem futbolla ülkesini çeyrek finale taşıdı. Arjantin basını Messi için “Milyonlarca sevincin sahibi” ifadelerini kullanırken, unutulmaz futbolcular da ondan övgüyle bahsetti. Alan Shearer, “Onu stadyumda izleme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Topu aldığında bütün stat ayağa kalkıyor. Sahanın neresinde olduğu önemli değil” derken, Rio Ferdinand, “Messi, bu Dünya Kupası’nda gördüğümüz en iyi bireysel performansı sergiledi. Yaptığı şeylerden sonra kalabalıklar için tanrı gibiydi” dedi.

Biz onun yardımcısıyız

Gary Lineker, onun 1000 maçlık serüvenine övgüler yağdırıp, “Dağınık bir maçın ortasında Messi büyüsü” ifadelerini kullandı. Gecenin en çarpıcı açıklaması ise Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez’den geldi: “Lionel Messi bu takımın %99.9’udur. Bizler de işler yolunda gitmediğinde Lionel Messi’ye yardım etmeye çalışan %0.1’iz.”

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Rakiplerinden imza almak için yarıştılar

Arjantin'e 2-1 yenilerek elenen Avustralya Milli Takımı oyuncuları maç sonrası Lionel Messi ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Futbolcuların bu görüntüleri Avustralya’da tepkiyle karşılandı