Napoli'nin kurtarıcısı çılgın pazarlıkçı Aurelio De Laurentiis!

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İtalya futbolunun en renkli ve ikonik figürlerinden biri olan Aurelio De Laurentiis, sadece Napoli Kulübü Başkanı değil aynı zamanda tanınmış bir film yapımcısı. Son dönemde Galatasaray’ın Victor Osimhen transferi için yaptığı görüşmelerle Aurelio De Laurentiis’in ismi bir kez daha gündeme geldi.

1949 doğumlu De Laurentiis, kariyeri boyunca hem sinema hem spor dünyasında çok sayıda projeye imza atmış, yaptığı çarpıcı açıklamalarla da dünya basınında sürekli yer işgal etmeyi bilen biri.

Napoli’yi dipten şampiyonluğa taşıdı

2004 yılında iflas eden ve C1’e düşen Napoli’yi yeniden ihtişamlı günlerine döndüren İtalyan başkan, o dönem kulübün tüm borçlarını üzerine alarak eşi benzeri görülmemiş bir şeye imza attı. Ekonomik istikrarı yeniden sağlayan ve altyapı hamleleriyle takımı yeniden ayağa kaldıran De Laurentiis, takımı 3 yıl içinde Serie A’ya çıkarmayı başardı. 2012’de Takım Juventus’a karşı İtalya Kupası’nı kazandı. Son 15 yılda takımı sürekli şampiyonluk yarışının içinde tutan başkan bu dönemde 2 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

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İstediği olmayınca ucuza satabiliyor

De Laurentiis’in Napoli’deki yönetimi pazarlıkçı ve özellikle de inatçı yönüyle öne çıkıyor. Oyunculardan beklediği yüksek gelirler elde edilmediğinde transferden vazgeçecek sonrasında ise daha ucuza başka bir ülkeye satacak kadar da inatçı. Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için 2 yıl önce 200 milyon Euro veren PSG’yi reddeden başkan bugün bunun sonuçlarını farklı bir biçimde yaşıyor. Osimhen’i 70 milyon Euro’ya satamadığı gibi Kvaratskhelia’yı da geçen sezon 60 milyon Euro’ya PSG’ye verdi.

Taraftarların gözünde kahraman

Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia’dakine benzer bir durumu Kalidou Koulibaly transferinde de yaşayan başkan, oyuncu için beklediği 80 milyon Euro’yu alamayınca onu 40 milyon Euro’ya Chelsea’ye sattı. Transfer ve kulüp yönetimi konusunda tartışmalı olsa da De Laurentiis, Napoli’yi iflastan aldığı için taraftarların gözünde hala büyük bir kahraman. Futbol kamuoyunda ve diğer kulüp taraftarları arasında sivri dilli, tartışmacı ve bazen agresif bir başkan olarak bilinse de koltuğunda istediği gibi pazarlıklar yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

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2.5 MiLYAR EURO’YA NAPOLi’Yi SATMADI

De Laurentiis, 2022 yılında yaptığı “Afrikalı oyuncuları artık almak istemiyorum. Eğer sözleşmelerinde Afrika Uluslar Kupası’nda oynamayacaklarına dair madde olursa o zaman alırım” açıklaması büyük yankı uyandırırken tartışmalara neden oldu.

Yine 2022 yılında kulübü satması için 2.5 milyar Euro gibi astronomik bir teklif aldığını ancak aile mirası olarak gördüğü Napoli’yi satmayı düşünmediğini açıkladı.