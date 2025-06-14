Mükemmel genetiğin eseri: Leroy Sane

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Babasının ayak izlerini takip ederek, onun da futbola başladığı SG Wattenscheid 09 ile yeşil sahaya adım attı. Leroy, kendini gösterdikten sonra Almanya’nın köklü kulübü Schalke 04’ün altyapısına geçti. Üç yıl sonra Bayer Leverkusen’in yolunu tuttu. Burada o kadar iyi maçlar çıkardı ki Schalke’ye dönüşü daha görkemli oldu. Artık Schalke Gençlik Akademisi’nin en gözde yeteneğiydi. 2014 yılında A takıma yükseldi.

İKİ MAÇ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Leroy Sane’ye İngiltere Premier Lig yolunu açan maçlar 2015 yılındaki Werder Bremen ve Wolfsburg karşılaşmaları oldu. Werder Bremen karşısında sadece 9 dakika oynamasına rağmen 32 km hıza ulaşarak 66 metre top sürdü ve Klaas Jan Huntelaar’a muhteşem bir asist yaptı. Wolfsburg ile oynadıkları maçta ise sadece 10 saniyede kendi yarı sahasını geçerek topu ağlarla buluşturdu. Sezon boyunca attığı deparlardaki ortalama hızı 25 kilometreyi gösteriyordu. Bu sayede Bayern Münih’i çalıştırdığı dönemde buluşamadığı Pep Guardiola ile 52 milyon Euro bonservis karşılığında 2016’da Manchester City’de bir araya geldiler. Aynı yıl dünyanın en yetenekli genç oyuncuları arasında ilk 5’te gösteriliyordu.

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MANCHESTER CITY'DE 7 KUPA KAZANDI

Sane, City’de geçirdiği süre boyunca, Premier Lig’in en fazla asist yapan oyuncuları arasındaydı. Aynı zamanda, soldan içeri kat ederek ceza alanından ya da serbest vuruşlardan yaptığı vuruşlarla önemli bir gol silahıydı. İlk üç sezonunda son derece istikrarlı bir şekilde bu özelliklerini gösteren Leroy Sane, 2019-20 sezonunda yaşadığı diz sakatlığı sonrası sadece 2 maç oynayabildi. Sezon sonunda ise Alman devi Bayern Münih’in yolunu tutarken ardında 2’si Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa bıraktı. Bayern’de de 8 kupa kazanırken 3 yıl üst üste lig şampiyonluğu yaşadı.

PREMIER LİG TARİHİNİN EN HIZLISI

Pep Guardiola, onu transfer eder etmez yakından ilgilenmeye başladı. Onun zaman zaman eleştirilen ilk dokunuşunu geliştirmesine yardımcı olan yine Guardiola oldu. Guardiola, Sane için bir baba figürüydü. Babası Souleyman, genç takım antrenörü Norbert Elgert ve Pep Guardiola. Bunlar Sane’nin kariyerindeki en önemli kişilerdi. İlk sezonunda Chelsea’ye karşı oynanan maçta Sane saatte 35,48 km hızla koştu. Bu, aynı zamanda Premier Lig rekoruydu. Ronaldinho ve Messi hayranı olan Sane’nin bir Barcelona taraftarı olarak büyümesi de Guardiola ile olan ilişkisine oldukça yardımcı oldu.

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KARDEŞLERİ DE FUTBOL OYNADI

Leroy Sane’nin babası Souleyman Sane, Bundesliga’daki ilk siyahi oyunculardandı. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de geçen kulüp kariyerinde ve Senegal Milli Takımı’nda çok sayıda gol attı. Leroy’un babasından aldığı tek özellik golleri değil. Patlayıcı gücü ve sprintleri ile dikkat çeken babasının 100 metreyi 10,7 saniyede koştuğunu düşününce Leroy’un attığı sprintlerin nedenini anlamak mümkün. Buna 1984 Olimpiyatları’nda bronz madalya alan ritmik cimnastikçi annesi Regina Weber’in esnekliğini ekleyince Leroy’un mükemmel bir genetiğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. 2 erkek kardeşi Kim ve Sidi de tıpkı onun gibi Schalke altyapısında oynasa da yıldızı parlayan Leroy oldu.