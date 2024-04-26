Muhteşem bir vedadan hüzünlü ayrılığa doğru

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Merseyside derbisinde Everton’a 2-0 kaybeden Liverpool, Premier Lig şampiyonluğunu da tehlikeye soktu. Sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklayan Klopp hem taraftarları hem futbolseverleri oldukça üzmüştü.

Yaşanan pes peşe sakatlıklara rağmen gençlerin gösterdiği performans ve takımın tüm kulvarlarda elde ettiği başarılar sonrası görüşler Klopp’un muhteşem bir vedaya imza atacağı yönündeydi. Ancak önce Lig Kupası ardından UEFA Avrupa Ligi’nden eleniş tüm gözleri Premier Lig şampiyonluğuna çevirmişti. Orada da benzer tablo devam edince beklenen muhteşem veda hüzünlü bir ayrılığa doğru ilerliyor.

KLOPP'UN YERİNİ BİR GUARDIOLA TAKİPÇİSİ Mİ ALACAK?

Klopp sonrası yeni dönemde Liverpool’u kimin çalıştıracağı şimdiden merak konusu. Taraftarlar Bayer Leverkusen ile destansı bir şampiyonluğa imza atan eski oyuncuları Xabi Alonso’yu takımın başında görmek istiyor. Kulübün Amerikalı sahipleri ise çok farklı bir isim üstün de duruyor o da; Feyenoord teknik direktörü Arne Slot...

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Hollandalı teknik adamın en büyük özelliği ise sıkı bir Guardiola takipçisi olması. Hem oyun felsefesi hem de sahadaki duruşuyla ondan esinleniyor. Sahadaki hamleleri de skor ne olursa olsun onun cesaretinin en önemli göstergelerinden.

144 MAÇTA 2.13 PUAN ORTALAMASI

2021-22 sezonunun başında Feyenoord’un başına geçen 45 yaşındaki teknik direktör, kırmızı beyazlı ekibin başında çıktığı 144 karşılaşmada 2.13 puan ortalaması tutturdu. Arne Slot, Feyenoord ile geçen sezonu ligde şampiyon olarak tamamlarken, 2023-24 sezonunda da takımı ile Hollanda Kupası’nı ka zanma başarısı gösterdi.

VAN DIJK GELMESİNDEN YANA

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk gelecek sezona dair ilk kez Arne Slot ismi üzerinden konuştu. Van Dijk onun kulübe farklı bir dinamizm getireceğine inanıyor ve şöyle söylüyor; “Arne Slot şu anda en iyi Hollandalı antrenörlerden biri. Oyun şekliyle, sahip olduğu felsefeyle Liverpool’un teknik direktörü olmaya uygun.” Elbette van Dijk’ın vatandaşı üzerinden böyle bir açıklama yapması son derece doğal. Yine de Klopp’un hem lige hem de Liverpool şehrine getirdiği pozitif enerjiyi yakalaması hiç kolay olmayacak

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CHELSEA'DE ÇÖKÜŞ SÜRÜYOR

İngiltere’de eski günlerini arayan Chelsea, Everton maçında attığı 6 golle uzun zaman sonra önemli bir reaksiyon göstermişti. Hemen ardından Manchester City ile oynadıkları kupa maçını 1-0 kaybettiler. Ancak ortaya koydukları oyun ilerisi için önemliydi. Ancak Arsenal karşısında aldıkları 5-0’lık mağlubiyet Maviler için yeni bir kaosu da beraberinde getirdi.

Sezon başında Chelsea’nin başına geçen ve bir türlü bekleneni veremeyen Pochettino’nun taraftardaki kredisi de tükendi. Taraftarlar Arjantinli teknik direktörün takımdan kovulmasını istiyor.

XAVI KALDI, ARTETA NE YAPACAK?

Bugünlerde futbol sahalarında enteresan şeyler oluyor. Bunlardan biri Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez‘in ayrılma fikrinden vazgeçmesi ve ve gelecek sezon da takımda kalacağını açıklaması.

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Şampiyon olamazsa sezon sonunda Arsenal‘den ayrılması beklenen ve Barcelona’ya gidebileceği konuşulan Mikel Arteta’nın geleceği de bu kararla birlikte farklı bir yöne evrilebilir. Barcelona Başkanı Laporta; Klopp ve Guardiola gibi büyük bir isim getiremeyeceğinin farkında bu nedenle Xavi’nin bir süre daha kalıp takıma yeni bir yön vermesini istiyor. Bakalım zaman kimi haklı çıkaracak?