Muğdat, kart ve sosyal medya linci

Galatasaray’ın geçtiğimiz gün Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada skordan ve oynanan futboldan çok bir dönem sarı kırmızılıların da formasını giyen Muğdat Çelik konuşuldu.

Muğdat maçın ilk yarısında Linnes’in önünde kalacak topu eliyle kesti. İkinci yarıda penaltı yaptırarak oyundan atıldı.

HERKES ONU KONUŞTU

Maçtan sonra sosyal medya karıştı. Muğdat Çelik’in maçta yaptığı hatalar o kadar çok konuşuldu ki İngiliz The Sun gazetesinde bile geniş yer buldu.

Futbolcunun ilk yarıda gördüğü sarı kart pozisyonunun videosunu paylaşan gazete, “Kayserisporlu Muğdat Çelik, eski takımına karşı oynadı. Mücadelenin ilk yarısında topa elle müdahalesi sonrasında sarı kart gören Muğdat, ikinci yarıda bir de penaltı yaptı. Ardından da oyundan atıldı” ifadelerine yer verdi.

OYUNCU MAÇ SATAR MI?

Tartışma şu; bir futbolcu eskiden formasını giydiği bir takıma karşı maç satar mı? Açıkçası böyle bir düşünce maalesef bizlere özgü bir durum. Fanatizm gözlerimizi o kadar kör etmiş ki bir futbolcunun yapabileceği çok basit hatalar bile bambaşka yerlere çekilir olmuş. Elbette bunlar benim düşüncelerim. Peki Muğdat ve futbol dünyasının önemli isimleri konu hakkında neler düşünüyor.

HA MAÇ SATMIŞSIN HA KARINI!

“Kasti olur mu, öyle şey mi olur? Görmeyeceğim kırmızı kartı bu maçta gördüm. Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Ben ayağına basmadım, Linnes’i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı.

Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu.

Bunlar F.Bahçe derbisinde F.Bahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson’u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da ‘Olur böyle şeyler’ dedi”

KENDiSiNE KESiNLiKLE KEFiLiM

Futbolcuma kesinlikle kefilim. Muğdat maç içinde hatalar yapmıştır ve futbolun içinde bu tip hatalar hep. Ben hata yapan oyuncuyu kazanmaktan yana tavır gösteren bir teknik direktörüm. Benim takımımda kimsenin art niyet göstermesi mümkün değil. Muğdat dürüst ve yürekli bir çocuktur. Ona kesinlikle kefilim.”

BÖYLE BİR ŞEY YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL

Futbol oynamış, sahaya terini akıtmış hiçbir futbolcu kötü niyetli bir harekette bulunmaz. Daha önce oynadığı takım olması ya da o takımı tutması hiçbir şey ifade etmez. Giydiği formanın kutsallığını bilen hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Böyle bir düşünceye sahip biri futbol kariyerine zarar verir. Muğdat’ın nasıl karakter sahibi futbolcu olduğunu çok ama çok iyi biliyorum. Böyle düşüncelerle bir şey yapması mümkün değil.

BU iTHAMLARI HAK ETMiYOR

“Bu söylemler son derece üzücü. Tecrübeli bir futbolcu da zaman zaman hata yapabilir. Ama bu tip ithamları kesinlikle hak etmiyor. Bazen aşırı konsantrasyon bile hata yaptırabilir. Muğdat’ın bu kadar üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum.”

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