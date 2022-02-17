Modern futbolda penaltı ve akıl oyunları

Futbol psikolojisi araştırmacısı Geir Jordet son dönemlerde penaltılar üzerine yaptığı araştırmalarda dikkat çeken detaylara ulaşırken, aslında üst düzey takımların bu konuda ne kadar farklı çalışmalar yaptığını gözler önüne seriyor. Son olarak Chelsea’nin Dünya Kulüpler Kupası finalinde attığı penaltıyı inceleyen Jordet, bu tip pozisyonlarda Palmeiras takımının sezon boyunca rakiplerini baskı altına almaya çalıştığını ve Chelsea teknik ekibinin öncesinde buna nasıl çalıştığını anlatıyor. Bakın o sırada neler yaşandı...

CHELSEA RAKİBİ NASIL KANDIRDI?

· VAR’dan penaltı kararı çıkınca Azpilicueta topu eline alıp Havertz’e bakıyor.

· Azpilicueta, topu alıp penaltı noktasına geliyor ve atışı onun yapacağını zanneden Palmeiraslı oyuncular harekete geçiyor! Azpilicueta’yı adeta abluka alıp rahatsız etmeye ve konsantrasyonunu bozmaya çalışıyorlar.

· Hakem baskının dozajını artıran Palmeiraslı oyunculara sarı kart gösteriyor.

· Hakem gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra penaltı kullanılması için her şey hazır hale geliyor ve Palmeiraslı oyuncular ceza alanından uzaklaşıyor.

· İşte tam bu noktada Azpilicueta beyaz noktadan ayrılıyor ve Havertz tek başına, hiçbir baskı altında kalmadan penaltı vuruşunu kullanarak takımını 2-1’lik skorla galip getiren golü atıyor. Bu sadece en yakın örneklerden biri. Geir Jordet’in araştırmaları bununla da sınırlı değil...

LIVERPOOL'DA AZPILICUETA GÖREVİNİ HENDERSON YAPIYOR

Gelir Jordet’e topu penaltı noktasına çok erken yerleştirmek, penaltıyı kullanacak kişiyi rakibin akıl oyunları için hedef haline getiriyor. Araştırmalar, penaltıyı kullanan bir oyuncunun dikkatini dağıtmaya çalışan kalecilerin gol olasılığını yüzde 10 azaltabileceğini gösteriyor. Penaltıyı kullanacak oyuncu bu tür dikkat dağıtıcı şeylere maruz kalmayı sınırlamalı ve kaleciden mümkün olduğunca uzak durmalıdır. Liverpool’dan Mohamed Salah da bu sezon penaltı noktasına geliş stratejisini başarıyla değiştiren oyunculardan. Bugüne kadar topu alıp penaltı noktasına giden ve bekleyen Salah bu tip durumlarda sürekli olarak kalecilerin baskısına maruz kalıyordu. Ancak son dönemde yaptığı çalışmalar sonrası penaltı pozisyonlarında topu ceza sahasının dışına çıkarıp orada beklemeye başladı. Bu sayede hedef hakem olurken rakibin çıkarmaya çalıştığı kaos ve baskıdan uzaklaşmış oldu. Tıpkı Azpilicueta’nın yaptığı kendini hedef gösterme görevini Liverpool’da yapan isim de genellikle Henderson üstleniyor. Bu sayede Salah tüm karmaşadan kendini soyutluyor.

ZAMANDAN ÇALARAK PENALTI ADAN DAHA BAŞARILI OLUYOR

Günümüz futbolunda penaltı performansı karmaşık, dinamik ve etkileşimlidir ve ekip oryantasyonu ile hazırlanmalıdır. Geir Jordet’e göre üst düzey takımlar penaltılara bunların ötesinde bakmak zorunda. Ve Jordet son olarak iyi bir penaltıyı şöyle açıklıyor: “İyi bir forvet, doğru zamanda gol pozisyonuna girer; çok erken değil, çok geç değil. Aynı şey penaltı atışları için de geçerli. Tek fark, bu psikolojik oyunun top oyuna girmeden önce gerçekleştirilmesidir. Bu yüzden pek çok kişi penaltı oyunlarını iyi oynamakta başarısız olur. Dünyanın en iyi penaltı atan oyuncuları sakinleşmeye, kontrole ve odaklanmaya yardımcı olmak için zamanı doğru kullanır, gözlerini kapatır ve derin bir nefes alır. Hakemin düdüğü sonrası hızlı reaksiyon gösterenler değil zamandan çalarak hareket eden oyuncular daha başarılı oluyor.”