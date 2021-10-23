Modern futbolda başarının sırrı: Hız ve kas gücü

Hemen cevap vereyim; “Evet vardı ama matematiksel hesaplar ve yoğun analizlerle sizleri boğmak istemedim.” Yine de elimdeki bazı bilgileri özellikle Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubundaki maçların sonrasına bıraktım. Neden mi? Onu da anlatayım:

'BU SEVİYELERİ' ANLAMAK BU KADAR BASİT

Ajax'ın gruptaki üstün performansı malum... Peki 2010- 2018 arası gruptan bile çıkamayan bu takıma sihirli bir değnek mi dokundu? Elbette hayır.

Dokunan, bilim ve veriler ışında yapılan çalışmalar oldu. Nasıl mı? Onu da Ajax Spor Bilimi ve Veri Analizi Departmanı Başkanı Vosse de Boode’nin ağzından anlatayım: “Oyunculara Hollanda Ligi ve Şampiyonlar Ligi arasındaki farkı göstermek için 2018 yılında kısa bir video hazırladık. Lig maçlarından birinden bir pas sekansı çıkardık ve oyunculara izlettik. Ardından videoyu yüzde 10 hızlandırdık. Bu Şampiyonlar Ligi ile aramızdaki mesafeydi. Son olarak oyuncuların hangi hızda antrenman yaptıklarını ve bununla Şampiyonlar Ligi’nde onları nelerin beklediğini görebilmeleri için videoyu yüzde 15 yavaşlattık.”

Çok basit bir örnek değil mi? Peki biz ‘lokum gibi, kebap gibi kura’ klişelerinden sıyrılıp bu kadar sade bir gerçekliği futbolcularımıza anlatabiliyor muyuz?

SÜRPRİZ YAPMA YETENEĞİ AZALDI

Biraz da Mallorca Kulübü’nün veri analisti ve scout Mikel Gandarias’ın işaret ettiği yapısal değişikliklere bakalım: “Taktik seviye çok yükseldi. Herhangi bir rakibe nasıl karşı konulacağı artık ayrıntılı olarak biliniyor. Sürpriz yapma yeteneği kayboldu ve yerini kas gücü aldı. Yıllar önce en zayıf takımlar son 20 dakikada bitiyordu, şimdi bu çok daha az oluyor.” Gandarias’ın sözlerine dair yorumu sizlere bırakıyorum.

HÜCUM KITLIĞI ARTTI, SAVUNMALAR GÜÇLENDİ

Eibar Kulübü Veri Analizi Başkanı Pablo Sanzol’la devam ediyorum... Onun dikkat çektiği nokta oldukça farklı: “Daha önce, topu geri alan bir takımın hücuma başlamadan önce 2 veya 3 güvenli pas vermesi daha yaygındı. Şimdi her şey daha hızlı ve düşünecek zaman yok. Rakibin 2 ile 6 arası pasla geçiş yapmasına izin verirseniz, defansif olarak organize olmanız daha da zorlaşır.” Ve devam ediyor: “Artan hücum kıtlığı karşısında savunmaya daha fazla dikkat edilmesi, başka bir metrikte ortaya çıkıyor. Savunma hareketi başına pas. Yani bir takımın topu alana kadar rakibin kaç dokunuşa izin verdiği.”

MANCHESTER CITY VE LIVERPOOL NBA TAKIMLARINI GEÇTİ

Fizikçiler, matematikçiler, bilgisayar programcıları, sportif direktörler, scoutlar ve antrenör yardımcılarının yer aldığı toplantıda konuşulan konulardan bazıları bunlardı. Daha geniş kapsamlıları da yakın zamanda yayımlanacak ve bende buradan paylaşmaya devam edeceğim. Son olarak veri biliminin yeşil sahalarda hangi noktalara gittiğini çarpıcı örneklerle biraz daha detaylandıralım:

· Çoğu NBA takımında 4 ya da 5 analiz personeli bulunuyor.

· Bugün sadece Manchester City ve Liverpool’da bu sayıyı aşan analiz ekibi mevcut

· Aston Villa, futbol araştırma ekibini desteklemek için yakın zamanda bir veri bilimcisi işe almaya hazırlanıyor.

· Everton analizlerden daha çok yararlanmak için bir veri mühendisi arıyor.

· Manchester United geçtiğimiz hafta ilk veri bilimi direktörünü işe aldı.