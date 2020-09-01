Messi'ye 5 yıl için 750 milyon Euro!

İddialara her gün bir yenisi daha eklenirken son olarak İngiliz devi Manchester City’nin yıldız futbolcuya 750 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu haberi büyük yankı uyandırdı.

Yıldız futbolcunun Barça’daki durumunun netleşmesini bekleyen City, 5 yıl için brüt 500 milyon Euro teklif etti. Anlaşmaya göre Messi ilk 3 yıl City’de oynayıp son 2 yılı New York’ta tamamlayacak. Messi, 3 yıl sonunda City’den 250 milyon Euro da bonus alacak. Bu arada babası Jorge Messi bu hafta başkanla bir araya gelecek. Messi’nin kulübe “Dostça ayrılmak istiyorum. Dava açarak çok sevdiğim bu kulübü ve taraftarları kırmak istemiyorum” mesajını ilettiği ve her iki tarafı da memnun edecek bir şekilde ayrılmak istediği belirtildi.

2017: Neymar, Barcelona’dan ayrıldı. 530 bin tweet atıldı.

2018: Ronaldo, Real Madrid’den ayrıldı. 800 bin tweet atıldı.

2020: Messi, Barcelona’dan ayrılmak istediğini açıkladı. İlk 12 saatte 10 milyondan fazla tweet atıldı.







BAŞKAN TELEFONLARINA ÇIKMIYOR

Katalan radyosu RAC1’in iddiasına göre Messi durumunu çözmek için Barcelona Başkanı’nı birkaç kez aradı. Ancak Bartomeu, yıldız futbolcunun mesajlarına yanıt vermedi.

KiM HAKLI?

‘PARA ÖDEMEDEN AYRILAMAZSIN!’

BarceLona Kulübü ve La Liga Yönetimi yaptıkları açıklamalarla Messi’nin 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeden kulüpten ayrılmasının imkansız olduğunu belirttiler.

DAVAYA RAĞMEN NEYMAR PSG FORMASI GiYMiŞTi

Barcelona Kulübü daha önce de sözleşme kurallarını ihlal ederek PSG’ye transfer olan Neymar’la da mahkemelik olmuş ve dava 3 yıl sürmüştü. Ve bu dönemde Neymar, PSG forması giymeye devam etmişti.

AVUKATLARI SÖZLEŞMEDEKi MADDEYE GÜVENiYOR

Messi’nin avukatları ise sözleşmede yer alan bir madde ile 20 Haziran itibariyle serbest kalma maddesini ödemeden Arjantinli oyuncunun ayrılabileceği konusunda son derece iddialı.

OLAY YARGIYA TAŞINIRSA iPLER MESSi’NiN ELiNDE

Şayet konu yargıya taşındığı takdirde FIFA oyuncuların futbol hayatına müdahil olmadığı için Messi dilediği bir kulübe gidip futbol hayatını sürdürebilecek.

KiM NE DEDi?

‘OYNAMAZSAN GiDEBiLiRSiN’

Messi gelecek sezon başka bir kulüp için futbol oynamayacağını taahhüt ederse kulüpten ayrılabilecek. (ESPN)

A PLANI DA B PLANI DA HAZIR

Hükmün 25 Ağustos sayılması için ısrar edebilir. B planı müzakere veya Barça’nın mahkemeye gitmesini sağlamak olacaktır. (GUiLLEM BALAGUE - YAZAR)

BARÇA OYUNCUSU GÖRÜLMÜYOR

Messi artık Barçalı görülmüyor. City ise anlaşma olursa büyük bir prodüksiyon şirketinden Messi tanıtımı hazırlamasını istedi. (MARCELO BECHLER-GAZETECi)

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