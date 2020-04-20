Memphis Depay neden Fenerbahçe'yi değil Lyon'u seçti?

Normal menajer kafasından uzaklaşan Ploegsma, bir anda veri bilimine yöneldi. Analiz şirketi SciSports ile birkaç toplantı düzenledi ve şirketin kurucusu Giels Brouwer’den Depay ile konuşması için Manchester’a gitmesini istedi.

NEREYE GİTMELİYİM?

Depay’ın evine gidip Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Borussia Dortmund ile oynadıkları maçı izleyen Brouwer, onun neden Manchester United’ın oyun tarzına uymadığını anlamaya çalıştı. Depay o gün kendisine şunları söyledi: “Güvene ihtiyacım var. Bu, takım için önemli. Ve özgür oynamam lazım.” İkili arasında geçen diyalog sonrası Depay tek bir soru sordu: “Verileri analiz edebilir ve kariyerimi kurtarmak için nereye gitmem gerektiğini söyleyebilir misiniz?”

5 SEÇENEK VARDI

Depay’ın PSV ve Hollanda Milli Takımı’ndaki maçlarını analiz eden Brouwer, United’da, oyunun savunma tarafında neleri eksik yaptığını ve neden hücum özgürlüğünü kullanamadığını verilerle ortaya koydu. Depay ayrıca soldan top sürmek, hızlı bir oyun ve önünde geniş bir alan istiyordu. Tüm bunları bir algoritmayla modelleyen Brouwer ona uygun 5 kulüp ve teknik direktör buldu. Aralarında Fenerbahçe’nin de olduğu bu 5 kulüp arasında veriler onun Lyon’a mükemmel uyum sağlayacağını gösteriyordu. Ve Depay bu veriler ışığında transfer olduğu Lyon’da 102 lig maçına çıktı ve 43 gol, 32 asiste imza attı.

PAZARIN YÜKSELEN YILDIZI LIVERPOOL

Veri analizinin yükselişi son yirmi yılda oldukça farklı noktalara ulaştı. Oyuncu performansından taktiklere, set oyunlarından transferlere kadar her alanda oldukça önemli hale geldi. Özellikle bu alandaki yatırımlarıyla pazarın lideri olan Liverpool’un başarısı bu büyümeyi daha da güçlendiriyor.

FİZİKÇİLERİN KATKISI

Bugün Liverpool ile muhteşem işlere imza atan Jürgen Klopp’un transferinin ardında sportif direktör Michael Edwards’ın kulübe kazandırdığı iki önemli isim yer alıyor; Cambridge Üniversitesi’nden teorik fizik alanında doktora ve Cardiff Üniversitesi’nden fizik master derecesine sahip olan Ian Graham ve Avrupa Nükleer Araştırmalar Örgütü (CERN) için çalışmalar yapan Harvard mezunu Will Spearman.

GRAHAM MEST ETTİ

Görevdeki üçüncü haftasında Klopp’un güvenini kazanan Ian Graham, onun Dortmund’un başındayken 2-0 kaybettiği Mainz maçının analizleriyle odasına girdi. Maçı izlememişti ancak yaptığı modellemeyle aslında kazanmayı hak eden tarafın Dortmund olduğunu söyledi. Onun ve ekibinin yarattığı algoritmalardan oldukça etkilenen Klopp, “Bu adamlar olağanüstü. Onlara karşı satranç oynamak istemezdim” diyerek onların araştırmaları ışığında oyun tarzını yeniden modelleyerek bambaşka bir Liverpool yarattı.

PHILIPPE COUTINHO'YA BARAJ ALTINDAN GOL ATTIRDILAR

Liverpool analistlerinin bu sıra dışı çalışmaları bunlarla sınırlı değil. Çarpıcı çalışmalardan biri de 2017 yılında oynadıkları Brighton maçı öncesi gerçekleşti. Analiz ekibi, Brighton’un serbest vuruşlarda kurduğu barajın çok fazla sıçrama eğilimine sahip olduğunu fark etti. Görevlendirdikleri bir analist Brighton maçına giderek bu durumu çıplak gözle izleyerek onayladı. Bu veriler ışığında Philippe Coutinho o gün kullandığı serbest vuruşu baraj altından ağlara gönderdi. İşte bugün laptop başındaki analistler gerçek futbol adamlarının göremediği muhteşem detayları oyuna katarak futbolu yeniden modelliyor. Kim bilir yakın gelecekte iyi bir veri analistini dünyanın en iyi teknik direktörü olarak görebiliriz. · Gazeteci Adam Crafton’un yaptığı araştırmadan alıntıdır.