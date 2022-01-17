Marsilya’yı Lille’in elinden Cengiz kurtardı

Fransa 1. Ligi’ndeki ‘Türk derbisi’nde kazanan çıkmadı... Cengiz Ünder’li Marsilya, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz’lı Lille ile 1-1 berabere kaldı. Sahasındaki maça tutuk başlayan Marsilya, 15. dakikada Sven Botman’ın golüyle 1-0 geriye düştü. 32’de Benjamin Andre ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Lille 10 kişi kaldı. 75’te Dimitri Payet’nin pasında Cengiz Ünder, skoru 1-1’e getirdi. Lille’de Zeki Çelik 90 dakika oynarken, ilk 11’de başlayan Burak, 72’de yerini Gudmudsson’a bıraktı. Bu sonuçla Marsilya puanını 37’ye, Lille de 29’a yükseltti.

TARAFTARDAN TEŞEKKÜR

Bu arada Marsilya taraftarları, Bordeaux deplasmanında 44 yıllık galibiyet hasretini bitiren golü atan Cengiz Ünder için Türk bayraklı bir pankart hazırlayıp Lille maçında sergiledi.

YOK ARTIK DEMBELE!

Barcelona, yıldız futbolcusu Ousmane Dembele’nin talepleri nedeniyle sözleşme yenilemekten vazgeçti. Katalan kulübünden 5 yıl için toplamda brüt 200 milyon Euro talep eden Dembele, ayrıca 20’şer milyon Euro menajerlik ve imza parası da istedi. Bu gelişme üzerine başkan Juan Laporta genç futbolcuyu sezon sonunda satış listesine koymaya karar verdi. Barça’nın ara transfer döneminde Dembele’yi satarak yerine Wolverhampton’dan Adama Traore’yi alacağı konuşuluyor.

BARCELONA’YA MiLYONER OLMAK iÇiN GiTTiM

Arsenal’in eski orta saha oyuncusu Alex Song, Barcelona’ya transfer olmasının nedenini ‘milyoner olmak için’ ifadesiyle açıkladı. “Barcelona bana bir sözleşme teklif ettiğinde ve ne kadar kazanacağımı görünce iki kez düşünmedim. Kariyerim bittiğinde, karımın ve çocuklarımın rahat bir yaşam sürmesi gerektiğini hissettim” diyen Song, Thierry Henry ile aynı arabaya sahip olduğunu ancak benzin masraflarını bile karşılayamadığı için yerine ucuz bir araba almak zorunda kaldığını da itiraf etti. Barça’nın 2 kez West Ham’a kiraladıktan sonra Rubin Kazan ve Sion’da şansını deneyen Song, en son Cibuti liginde CDE-Colas forması giydi. Song, parıltılı hayatına nokta koyduktan sonra şimdilerde ülkesi Kamerun’da inşaat, moda ve eğitim yatırımları üzerine çalışıyor.

PEP GUARDiOLA REKORLARA DOYMUYOR

1 Aralık’ta Chelsea’nin bir puan gerisindeyken şimdi 13 puan önüne geçen Manchester City, Premier League’deki son 12 maçını da kazandı. Teknik direktör Pep Guardiola 5. sezonunda 4. kez şampiyonluğa koşarken kazanma serilerinde de rekorlar kırmaya devam ediyor.

2017’de 18, 2019’da 15, 2021’de 15 maçlık seriler yakalayan İspanyol teknik adam 2022’de de bu seriyi 12 maça çıkarmayı başardı. Ligde 11.kez en iyi teknik adam seçilmeyi başaran Guardiola daha şimdiden Premier Lig tarihinin en iyileri arasına yazdırmayı başardı.