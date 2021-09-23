Mario Balotelli varsa olay var

Futbol sahalarının en aykırı isimlerinden Balotelli’nin yolu yıllar sonra Türkiye’ye düştü. Adresi 3 Büyükler değil Adana’ydı. Disiplinsiz tavırları, gittiği hiçbir takımda fazla tutunamaması ve yeteneğine ettiği ihanet onun en bilinen özellikleri oldu.

İtalyan yıldızın önceki gün hem Beşiktaş maçındaki geri dönüşte başrol oynaması hem de Sergen Yalçın’a yaptığı hareket bir kez daha manşetleri süsledi.

İşte Balotelli'nin hayatından unutulmaz anlar;

BARCELONA ÇOK İSTEDİ AMA BİR TÜRLÜ OLMADI

Palermo’da dünyaya gelen Balotelli, futbola 5 yaşında başladı. Yetenekliydi ancak yaşadığı sağlık problemleri yüzünden sık sık ameliyat olmak zorunda kaldı. Daha küçük yaşlarda Katalan devi Barcelona onu almak istedi. Göçmen bir ailenin çocuğu olması ve 18 yaşından önce pasaport alamaması onun Barcelona hayallerine son verdi.

POSTACI POSTA DAĞITTIĞI İÇİN SEVİNİYOR MU?

Futbol kariyerine Lumezzane’de başlayan Balotelli 6 yıl boyunca burada oynandıktan sonra 17 yaşında Inter’e imza attı. Sadece kulübü değil İtalyan Milli Takımı da onun büyük bir potansiyelinin olduğunun farkındaydı. Üç sezon boyunca hem İnter’de hem U21 milli takımında çok başarılı dönemler geçirse de gol attığında sevinmemesi hep eleştirildi. Hatta o zamanlar bu soruya “Postacı postalarını dağıtınca seviniyor mu? Benim işim gol atmak" cevabını vermişti.

NEUER'DEN 2009'UN RÖVANŞINI EURO 2012'DE ALDI

2009’da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Almanya-İtalya karşılaşmış son dakikada Neuer, Balotelli’nin şutunu alay eder gibi kurtarmıştı. Bu hareketi hiç unutmayan Balotelli, Euro 2012 yarı finalinde bu kez 122 km hızla attığı şutla Neuer’i mağlup ederek üç yıl önce yaşananların rövanşını almış oldu.

IRKÇILIĞA MARUZ KALDI 'UTANIN' DİYE İSYAN ETTİ

Brescia‘da Verona ile oynadıkları maçta ırkçılığa maruz kalan Balotelli maymun sesleri çıkaranlara, “Kendinizden utanın. Çocuklarınızın, eşlerinizin, ebeveynlerinizin, yakınlarınızın önünde kendinizden utanın” dedi.

ROBERTO MANCINI İLE KAVGA ETTİ

Manchester City’de Roberto Mancini ile kavgası haftalarca konuşuldu. Antrenmanda deyim yerindeyse birbirine giren ikilinin görüntülerine rağmen Mancini onun için; “Takım arkadaşı olsaydım onu her gün döverdim. Deli ama onu çok seviyorum" dedi.

KÜÇÜK HAYRANI İÇİN OKUL BASIP MÜDÜRLE TARTIŞTI

Manchester City’deyken küçük bir hayranı Balotelli’den antrenman sonrası imza istedi. İtalyan oyuncu çocuğa neden o saatte okulda olmadığını sordu. Çocuk da okulda kendini rahatsız edenler olduğunu söyledi. Balotelli, çocuk ve annesiyle aracına atladı. Hayranını rahatsız eden çocuğu azarladıktan sonra okulun müdürüne gidip konuyu onunla tartıştı.

SEVGİLİSİ RAFAELLA'YA STRİPTİZ KULÜBÜ ÖZRÜ

Striptiz kulübü olayından sonra sevgilisi Rafaella’ya kendini affettirmek için attığı gol sonrası “Seni seviyorum Rafaella” yazılı tişörtünü gösterdi.

PARK CEZALARINDAN MASERATI'SİNE EL KONDU

Toplam 10 bin dolardan fazla hatalı park cezası ödeyen İtalyan forvetin Maseratti’sine 27 kez el kondu.

MANCINI YAPTIĞI ŞIMARIKLIĞI AFFETMEDİ

Bir hazırlık maçında kaleciyle karşı karşıyayken kaleye vurmak ya da pas vermek yerine şımarıkça bir hareketle topu dışarı atınca Mancini tarafından hemen kenara alınmıştı.

Brescia’da disiplinsiz tavırları nedeniyle sık sık idmanlardan kovuldu.

JOSE MOURINHO 'SARI GÖRME' DEDİ ANCAK DİNLEMEDİ, KIZARDI

Inter’de oynarken Şampiyonlar Ligi’nde Rubin Kazan maçına çıkan Balotelli, Mourinho’nun “Tek forvetimsin, sarı kartın var, sakın kart görme” uyarısını dikkate almayarak, 2. yarının hemen başında kırmızı kart gördü.