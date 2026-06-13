Avustralya makine gibi bir takım!

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Daha çok üçlü savunmayı tercih eden Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic’in önceliği tamamen savunma güvenliği. Rakibin baskısını kırarak geçişlerle gol arayan Avustralya bu özellikleriyle dikkat alınması gereken takımlardan biri. Bugüne kadar turnuvaya 7 kez katılan Kangrular, 2006 ve 2022 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalma başarısı gösterdi. Bu turnuvalarda elendikleri takımlar ise şampiyonluğa ulaşan İtalya (2006) ve Arjantin (2022) oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU CIRCATI

Avustralya hem grubun hem de turnuvanın en mütevazı bütçelere sahip ülkelerinden biri. Kadro değeri yaklaşık 50 milyon Euro olan Avustralya’nın en değerli oyuncusu 10 milyon Euro olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Alessandro Circati. Sol bekte forma giyen 23 yaşındaki Jordan Bos ise 8 milyon Euro ile takımın en değerli ikinci futbolcusu konumunda.

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SAVUNMANIN KİLİDİ 2 METRELİK SOUTTAR

Avustralya savunmasının kilit isimlerinin başında 2 metrelik stoper Harry Souttar geliyor. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile bilinen oyuncu takımın olmazsa olmazlarından. Jackson İrvine ve ülkemizde de uzun yıllar oynayan Aziz Behich dikkat edilmesi gereken diğer oyuncular olarak öne çıkıyor.

ELBETTE TONY POPOVIC FAKTÖRÜ

Bana göre Avustralya adına en önemli faktör teknik direktör Tony Popovic’ten başkası değil. Şu bir gerçek Popovic takımları bir kültürü temsil ediyor. Popovic, Avustralya Milli Takımı formasıyla 58 maça çıktı ve 2006 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan altın jenerasyonun bir parçasıydı. Sadece sahadaki sert oyun tarzıyla değil, aynı zamanda detaylara olan takıntısı ve vücudundan en iyi performansı çıkarmak için saha dışında elinden gelen her şeyi yapmasıyla da tanınıyordu.

Onunla çalışanlara göre Popovic bir makine. Çalışmak onun için bir yaşam biçimi. Oyundaki en ufak ayrıntılardan, nasıl hareket ettiğinize kadar her şeye önem veriyor. Ona göre iyi antrenman yapmak zorunda değilsiniz ama elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız.

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DOĞRU BESLENME VE UYKU

Doğru beslenme Popovic için büyük bir odak noktası. Ona göre en iyi sporcular vücutlarını doğru şekilde besleyenlerdir. Spor diyetisyeni Julie Meek, Avustralya’nın başına geçtiğinde göreve getirdiği ilk isimlerden biriydi. Yeterli uyku ve iyileşme de bir diğer önemli unsur. Uzun uçuşlarda, farklı zaman dilimlerinde ne zaman uykuya dalınacağına dair ayrıntılı talimatlar ve dağıtılan yeni yastıklar da onun çalışmalarının bir parçası.

YANLIŞ TAVIRLARA AFFI YOK

Popovic için çalışmak başta da söylediğim gibi en önemli kriter. “Kötü antrenmana tahammül edemem çünkü bu kötü performansa yol açar” diyen Popovic, oyuncularına “Birinin gözlerinde ‘Her gün daha iyi olmak istiyorum’ ifadesini görürsem, sizin için her şeyi yaparım. Sahada, saha dışında, ailenizin, çocuklarınızın neye ihtiyacı varsa, yaparım. Ama yanlış bir tavır gösterirseniz, benim için işiniz bitti demektir” diyerek kırmızı çizgisini ortaya koyuyor. Konu futbol ve çalışmak olduğunda çizgileri kalın puntolarla çizdiğini söylemek mümkün.

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SİSTEMİ OLDUKÇA DENGELİ

Popovic'in son dönemde yaptığı denemeler de oldukça dikkat çekici. Üçlü savunmayı tercih etse de bu kurgunun farklı kalıplarını kullanıyor. Hücuma geçişlerde takımı klasik 3-5-2 ve 3-4-3’ten çıkarak 3-2-4-1 ve 3-4-2-1’e dönüyor. 52 yaşındaki teknik adam bu yapılarla oyunun akışını genişletmek ve hatlar arasındaki boşlukları doldurmak arasında iyi bir denge sağlıyor. Bu yapı hızlı paslar yapma ve top kaybı durumunda karşı prese geçme olanağı sağlıyor.