Maçın tamamlanması bile mucizeydi

Maçın ilk yarısına tempolu başlayan Başakşehir İrfan Can’ın pasları ve Aleksic’in bindirmeleriyle sağ kanatta etkili olmaya çalıştı. Aleksic’in sağdan yaptığı ortalarda Demba Ba önce ön direkte ardından kale önünde iki pozisyondan yararlanamadı. Ancak kaleci Ali Şaşal’ın karla kaplı zeminde yaptığı hata sonucu kazanılan çift vuruşta Aleksic topu ağlara göndererek Medipol Başakşehir’i öne geçirdi.

GRADEL-HAKAN UYUMU

Bu golden sonra ise Demir Grup Sivasspor yavaş yavaş oyuna ağırlığını koyarak beraberlik için rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Geçen haftanın iki yıldızı Gradel ile Hakan Aslan arasındaki uyum bu maçta da ortaya çıktı ve skora yeniden eşitliği getirdi. Ve gollerden sonra sahada taktik savaşından çok bir ayakta kalma mücadelesi vardı. Bu maç genelinde fazla bir şey söylemek gerçekten ama gerçekten çok zor.

iZLERKEN ZORLANDIK

Özellikle ilk yarım saatlik futbol yoğun kar yağışı sonrası yerini tam bir kör dövüşüne bıraktı. Ekrandan izlerken bile zorlandığımız maçı futbolcuların sakatlanmadan tamamlaması mucizeydi. Sahanın karla kaplanmasına Sivas’ın beyaz formaları da eklenince gözleri yoran bir maç izledik. İki taraf da kazanmaktan çok maçı tamamlamaya çalıştı. Zor şartlarda alınan birer puan iki takım için de artı sonuç oldu. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Sivaslılılar bile beyaz formalarla birbirini zor görürken hakemin ikinci yarıda forma değişimine gitmemesini anlamak mümkün değil.