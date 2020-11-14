Macarların yeni Puskas’ı

2019’un Ocak ayında Milano’da bir restoranın masasında yırtılmış bir kâğıt vardı. Normal bir müşteri olsaydı kâğıt parçası belki de o kadar önem taşımayacaktı. Ancak kâğıdı yırtıp atan kişi Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici’den başkası değildi. Durumu fark eden meraklı bir garson parçaları bir araya getirdiğinde kâğıtta sürpriz bir ismin yazdığını fark etti. O, önceki akşam ülkesi Macaristan’ı 90+2. dakikada attığı golle Euro 2020’ye götüren 20 yaşındaki Dominik Szoboszlai’den başkası değildi.

YENiLiKÇi BiR GRUPLA ÇALIŞTI

“Lego veya oyuncak sahibi olduğumu hatırlamıyorum, tek umursadığım şey futbol topuydu” diyen Szoboszlai, çok küçük yaşlarda babasının kurduğu Fonix Gold kulübünde özel antrenörlerle çalıştı. Çocukların birbirlerini formalarından çekmediklerinden emin olmak için ellerinde golf topu tutturacak kadar teknik becerilerde ustalaşmalarını isteyen bu yenilikçi grup Szoboszlai’yi gelecek vaat eden mükemmel bir futbolcuya çevirdi. Kulüp kısa sürede tüm Macaristan’da tanınmaya başladı. Her zaman kendinden büyüklerle birlikte forma giyen ‘Küçük’ lakaplı Szoboszlai, Bayern Münih, Norwich City, FC Basel ve Red Bull Salzburg’un gibi önemli takımlara karşı daha 12 yaşında gösterdiği

performansla kupalar kazandı. İtalya ve Hollanda’dan davetler almasına rağmen o 15 yaşında Red Bull Salzburg’a transfer oldu. Daha ilk antrenmanında takım arkadaşları ona sert müdahalelerde bulunuyorlar, formasını paramparça ediyorlardı. Ama antrenmanı izleyen Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund, gülümseyerek sahadan ayrılıyordu. Çünkü antrenman bittiğinde Szoboszlai dimdik ayakta dururken onu durdurmaya çalışan rakibi ağzı kan içinde soyunma odasının yolunu tutuyordu.

HAYALiNE KARŞI FORMA GiYECEK

Performansıyla kısa sürede Arsenal, Juventus, Liverpool, Barcelona gibi devlerin dikkatini çeken Szoboszlai, 18 yaşında üstüne giydiği Macaristan milli formasıyla da Euro 2020’de çocukluk hayali olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya karşı forma giyecek. Tıpkı Ronaldo gibi doyumsuz bir çalışma disiplinine sahip olan 20 yaşındaki futbolcu, her gün 200 kez serbest vuruş antrenmanı yapıyor. Kas kütlesini geliştirmek için Olimpiyat Şampiyonu yüzücü Shane Tusup’la çalışan Szoboszlai fiziksel anlamda çok daha fazla güçlendi. Puskas’tan sonra ilk kez büyük bir futbol yıldızına sahip olduğunan inanan Macar ulusu nefeslerini tutmuş Euro 2020’yi bekliyor. Böyle bir yıldızı izleyeceğimiz için haksız da sayılmazlar.

CENGiZ LEICESTER’DA KENDiNi BULDU

Premier League ekiplerinden Leicester City’e transfer olan Cengiz Ünder, önce Arsenal ardından Leeds United maçında birbirinden şık asistler yaparak üstüne koyarak performansını geliştirmeye devam ediyor. Forma şansı bulduğu maçları oldukça iyi değerlendiren ve koridoru iyi kullanan Cengiz Ünder’in gelişimi A Milli Takım’a da fazlasıyla pozitif yansıyor. Hırvatistan maçında çok iyi oynayan Cengiz’in üstündeki Brendan Rodgers dokunuşları kendini hissettirmeye başladı. Rusya karşısında da yapacaklarını merakla bekliyorum.

ELJIF ELMAS TARiH YAZDI

Kuzey Makedonya deyim yerindeyse tarih yazdı. Gürcistan’ı 1-0 yenen ekip futbol tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya gitme hakkı elde etti. Gol her ne kadar Pandev’in ayağından gelse de atağın gelişimini ve sonuca gidilmesini sağlayan Eljif Elmas’tan başkası değildi. Sol taraftan yaptığı bindirmeyle rakip savunmanın başını döndüren 21 yaşındaki futbolcu maç sonunda Pandev ile birlikte sahanın ortasında gözyaşlarını tutamadı. Eljif Elmas, Szoboszlai’den sonra Euro 2020’de kendinden çok şey beklenecek isimlerden biri olacak.