Macarlar Wembley'i karıştırdı

İngiltere ile Macaristan’ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya tribünde çıkan olaylar damga vurdu. Karşılaşmayı izlemek için İngiltere’ye akın eden Macar taraftarlar maçtan önce diz çökerek ırkçılığı protesto eden İngiliz futbolcuları hedef alarak önce ıslıkladılar ardından ise tribünde pankart açtılar.

Bu pankart sonrası güvenlik güçleri Macar taraftarların olduğu tribüne girdi ve olaylar başladı. Yaşanan arbedede güvenlik güçleri taraftarları coplarla püskürttü. Macar taraftarlar Puskas Arena’da oynanan maçta da İngiliz oyunculara ırkçı saldırılarda bulunmuştu.

TRİBÜNDEKİ OLAYLAR ARNAVUTLUK'A DA SIÇRADI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubunda Arnavutluk-Polonya maçında tribün olayları yaşandı. Maçın 77. dakikasında Karol Swiderski’nin attığı gol sonrasında Arnavut taraftarlar deyim yerindeyse çıldırdı. Gole çok sinirlenen taraftarların tribünlerden sahaya attıkları yabancı maddeler nedeniyle Fransız hakem Clement Turpin maçı 20 dakika durdurdu. Olayların yarışmasının ardından devam eden karşılaşmayı Polonya 1-0 kazandı.

RONALDO REKORLARA DOYMUYOR

Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Lüksemburg’u 5-0 yendiği maçta uluslararası maçlarda 10 kez hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Kariyerinde 58 kez hat-trick yapan Ronaldo’nun bu istatistiği tüm Portekizli oyunculardan daha fazla. Tüm zamanların uluslararası golcüler listesinin zirvesindeki liderliğini de perçinleyen Ronaldo şimdi gözünü Malezya Milli Takımı oyuncusu Son Chin Anni’nin 195 maçlık rekoruna dikti. Portekiz Milli Takımı ile 182 maça çıkan Ronaldo, 14 kez sahaya çıktığında ise tüm zamanların milli takımda en çok forma giyen oyuncusu olarak dünya rekorunun yeni sahibi olacak.

LUCAS HERNANDEZ CEZAEVİNE GİRECEK

İspanya’nın başkenti Madrid’deki 32 nolu ceza mahkemesi, Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez hakkında hapis cezası verdi. İspanyol basınına yansıyan mahkeme kararına göre, “Toplum içinde aile içi şiddet” suçundan hüküm giyen futbolcu Lucas Hernandez’in 19 Ekim’de Madrid’de mahkemeye çıkarak, kendi seçeceği İspanya’daki bir cezaevinde hapis yatması gerektiği bildirildi.

Olayın, Hernandez’in Atletico Madrid’de oynadığı dönemde, 3 Şubat 2017 tarihinde olduğu, Fransız futbolcunun o dönem eşi olan Amelia de la Osa Lorente ile sokakta kavga etmesi sonrasında ‘toplum içinde aile içi şiddet’ suçlamasıyla her ikisi hakkında da suçlama yapıldığı belirtildi.