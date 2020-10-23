Luis Suarez'in bitmeyen dramı

Uruguaylı golcü Luis Suarez’in Bayern Münih kabusu Atletico Madrid formasıyla da devam etti. İki ay önce Barcelona ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih’e 8-2 kaybeden Luis Suarez bu tarihi skordan sonra Katalan ekibinden ayrılarak Atletico Madrid’e transfer olmak zorunda kalmıştı. Ancak golcü futbolcu yine kaderinden kaçamadı ve bu kez Atletico formasıyla Bayern’in 4 golünü daha sahada izlemek zorunda kaldı.

AS GAZETESİ: 2 MAÇTA SONUÇ: 12-2

Bu skorun ardından hem İspanyol basını hem de sosyal medya Luis Suarez’in yaşadığı kabusa geniş yer ayırdı. Marca Gazetesi, Şampiyonlar Ligi’ndeki son deplasman golünü 16 Eylül 2015’te Roma’ya karşı atan Suarez için “Hayat aynı şekilde devam ediyor en azından Suarez için” ifadelerine kullandı. AS Gazetesi ise, “Suarez son iki Şampiyonlar Ligi maçını Bayern’e karşı oynadı. Sonuç tam bir kabus: 12-2” yorumunu yaptı.

BAYERN, BARÇA KARİYERİNİ BİTİRDİ

Barcelona ile 6 yıl içinde 13 kupa kazanan ve 283 maçta 198 golle kulüp tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu olan Suarez 8-2’lik mağlubiyet sonrası yaşanan krizde kulüple yolları ayrılan isimlerden biri oldu. Messi’ye yakınlığı nedeniyle istenmeyen adam olan Suarez son 10 yılın en golcü futbolcuları arasında 219 golle 4. sırada yer alıyor.

KAHKAHALARLA BAŞLADI AMA

Maç öncesi takım arkadaşlarıyla sahada oldukça eğlenen ve mutlu olduğu görünen Luis Suarez için 90 dakika sonrası tam bir hayal kırıklığı oldu. İngilizler de bu anları “Suarez’in bitmeyen Bayern dramı” sözleriyle manşetlerine taşıdı.

BAYERN 12 KEZ ISIRDI

Daha önce İtalyan oyuncu Chiellini’yi ısırarak gündeme gelen Suarez için İtalyan medyası da boş durmadı. ‘Bu kez ısıran değil üst üste iki kez ısırılan Suarez oldu’ yorumuyla golcü futbolcunun son iki ayda yaşadığı trajediye göndermede bulundu.