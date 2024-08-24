Los Angeles'tasınız ama Old Trafford'un içinde maç seyrediyorsunuz

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Los Angeles’taki futbolseverler artık İngiltere Premier Lig’i izlemenin benzersiz bir yoluna sahip. Geçen hafta Manchester United ile Fulham arasında oynanan maçı tribünlerde 73 bin 297 taraftar izledi. Ancak binlerce kilometre uzakta Los Angeles’taki futbolseverler muhteşem bir futbol deneyimi yaşadı. Kendisini “deneyimsel bir merkez” olarak tanımlayan Cosm Los Angeles, maçı mekanının içinde canlı olarak gösterdi. Sadece bir TV’de maçı izlemek yerine, 26.5 metrelik bir LED ekran, Cosm’un “ortak gerçeklik” olarak tanımladığı bir sistemle maçı sundu.

Taraftarlar sıradan bir mekanda değil adeta Old Trafford’un tam içindeydiler. Son derece etkili olan bu simülasyon sayesinde kamera, oyunun sahanın hangi bölgesinde oynandığına bağlı olarak açıları değiştirip, taraftarlara Premier Lig’i daha önce hiç olmadığı gibi izleme şansı verdi.

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TOPÇULAR YİNE DURAN TOPLARLA VURACAK

Geçen sezon Premier Lig’in duran toplardan en çok gol atan takımı olan Arsenal (22 gol-penaltılar hariç) yeni sezonda da bu özelliğiyle etkili olacağa benziyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında Saliba, Gabriel ve Ben White üzerinden duran toplarda etkili olan Topçular, yeni transfer Riccardo Calafiori’nin de takıma katılmasıyla bu alanda daha da güçlendi. Takımın duran top setlerini çizen antrenör Nicolas Jover, Calafiori’nin güçlü fiziğini ceza sahasında bir kaos yaratması için kullanıyor ve bu sayede diğer oyunculara alan açılmasını sağlıyor.

Son Lyon maçında da bu testten başarıyla ayrılan Mikel Arteta ve ekibi yeni sezonda da duran topların en iyisi olmaya devam etmek istiyor.

POLONYA'NIN FUTBOLCU FABRİKASI LECH POZNAN

Çağdaş bir akademiye ve scouting ağına sahip olmak günümüz futbolunda başarıya ulaşmanın ‘olmazsa olmaz’ unsurlardan biri. Bu işi iyi yapan kulüplerden biri de Lech Poznan. Avrupa standartlarına göre mütevazı bir kulüp olan Polonya ekibi son 8 yılda oyuncu satışından 55 milyon Euro gibi hatırı sayılır bir rakam kazandı. Her yıl transfer bütçesi 5-6 milyon Euro seviyelerinde olan bir kulüp için bu gelirin tam anlamıyla bir servet olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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LEWANDOWSKI'Yİ YETİŞRTİREN KULÜP

Lech Poznan Kulübü akıllara ilk olarak dünyaca ünlü santrfor Robert Lewandowski’yi getiriyor. Polonya’daki en iyi gençlik akademisine sahip olan kulüp, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyorlar. Genç oyuncuların yeteneklerinin geliştirilmesinde objektif performans verilerinin ve antrenörlerin kombinasyonuna güveniyor. Oyuncular Skills.lab Arena adı verilen dijital bir ortamda ekstra antrenmanlar yapıyor.

Bu sistemdeki özel sensörler ve ölçüm teknolojisi, akademi antrenörlerinin her oyuncunun teknik yeteneklerinin ayrıntılı bir profilini oluşturmasını sağlıyor. Bireysel olarak güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra oyuncunun gelişimi grafiksel olarak görüntüleniyor. Bu sayede oyuncular arasında şeffaf karşılaştırmalar mümkün hale geliyor. Kulüp, A takıma geçişi iyileştirmek için akademinin tüm takımları için tutarlı ve şeffaf bir veritabanı oluşturuyor.

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