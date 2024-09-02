Ligin yeni rengi Arda Turan

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Günümüz futbolunda artık kimse kazanılan kupalarla yetinmiyor. Güzel oyun ve istikrar istiyor. Sahadaki futbol memnun etmediği sürece taraftarlar kenardaki teknik adamı istemiyor ve bunu açıkça belli ediyor. Abdullah Avcı’nın kaderi de böyle oldu. St. Gallen ile deplasmanda oynanan ilk maçta ortaya koyduğu hücumcu anlayıştan rövanşta vazgeçen Avcı, rövanşta, Cihan Çanak ve Pedro Malheiro’yu ilk 11’de başlatsa bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama olmadı. Ve Trabzonspor yeniden lige döndü. Henüz teknik adam konusu netleşmedi. Adaylar Şenol Güneş ve Fatih Tekke. Ama Eyüp karşısında kenarda olan kişi yardımcı antrenör İhsan Derelioğlu’ydu.

iKi FARKLI TRABZONSPOR

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig’e hızlı bir giriş yapan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Trabzonspor maçına da son derece iyi başladı. Üçüncü bölgede son derece etkili olan ev sahibi takım, ilk yarıda kaleye çektiği 8 şutun 5’inde isabet sağlarken kaleci Uğurcan Çakır’ı geçemedi. Trabzonspor ise ilk 45 dakikada tıpkı St. Gallen maçında olduğu gibi etkisizdi ve rakip kaleye isabetli tek bir şut bile çekemedi.

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4 MAÇTA 8 PUAN GAYET iYi

İkinci bölümde yine farklı bir Trabzonspor vardı. İlk yarının aksine topa biraz daha fazla sahip olup rakip yarı alanda etkili olmaya çalıştılar. Ancak bu kıpırdanma Trabzonspor için yine sonucu değiştiremedi. Arda Turan, Süper Lig’de de iyi bir sezon geçireceğe benziyor. İlk 4 maçta yenilmeden alınan 8 puan Süper Lig’e yeni yükselmiş bir takım için hiç de fena sayılmaz. Birkaç takviyeyle ligin yeni rengi olmaya adaylar.