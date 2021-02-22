Lautaro Martinez ve Romelu Lukaku Zlatan’ı susturdu

İki Milano ekibinin tam 10 yıl sonra şampiyonluk yarışı verdiği ve ‘Derbilerin Anası’ olarak bilinen mücadelede İnter, Milan’ı 3-0’la bozguna uğrattı. Seyircisiz oynanan maçta iki takımın binlerce taraftarı stat çevresinde toplanınca polis sıkı tedbirler aldı. Maça hızlı başlayan İnter henüz 5.dakikada Lukaku’nun ortasında şık bir kafa vuruşu yapan Lautaro Martinez’in golüyle 1-0 öne geçti.

MiLAN TOPU GÖREMEDi

Milano’nun kırmızı tarafı deyim yerindeyse ilk yarım saatlik bölümde top yüzü görmedi. Rahat paslarla rakip sahaya çıkan Inter savunmaya çekildiği anlarda da Milan’a şans tanımadı. İkinci yarıyla birlikte rakip alanda baskı kuran Milan, İbrahimovic ile bulduğu iki pozisyonda kaleci Handanovic’i geçemedi. Kaçan pozisyonlar sonrası 57’de Lautaro Martinez ve 66’da Lukaku’nun gollerine engel olamayan Milan, 3-0 mağlup oldu. Lider İnter bu galibiyetle puanını 53’e çıkarırken, Milan 49 puanda kaldı.

ÇALHANOĞLU VASATI AŞAMADI

Lukaku 1 gol, 1 asist üretirken, üst üste 4 Milano derbisinde gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Milan’da çok iyi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu karşılaşma boyunca beklentileri karşılayamadı. Maçta 3 şut atan milli futbolcumuz, yüzde 75 isabetle 55 pas verdi.

MANCHESTER CITY 13’TE 13 YAPTI: 1-0

Premier Lig’de lider Manchester City deplasmanda Arsenal’ı 2. dakikada Sterling’in attığı golle 1-0 yenerek üst üste 13. galibiyetini aldı. Mavi beyazlı ekip böylece son şampiyon Liverpool ile arasındaki puan farkını 19’a çıkardı.

ÇAĞLAR’LI LEiCESTER ASTON ViLLA’YI DA GEÇTi

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Leicester City, deplasmanda Aston Villa’yı 2-1 mağlup etti. Leicester’ın gollerini 19. dakikada James Maddison ve 23’te Harvey Barnes, ev sahibinin sayısını 48’de Bertrand Traore attı. Çağlar Söyüncü’nün 90 dakika forma giydiği Leicester’da Cengiz Ünder yedek bekledi. Günün bir diğer önemli maçında West Ham United, konuk ettiği Tottenham’ı Michail Antonio ve Jesse Lingard’ın golleriyle 2-1 yendi. Son 6 maçta 5. mağlubiyetini alan Tottenham’ın tek golünü Lucas Moura kaydetti.

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