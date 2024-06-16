Lamine Yamal ev ödevini de kupaya getirdi

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İspanya Milli Takımı’nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024’e ev ödevlerini de getirdiğini açıkladı. Yaşından dolayı İspanya’da zorunlu eğitimin bir parçası olan genç oyuncu, Almanya’daki tek odağının sadece futbol olmayacağını belirtirken, “Benim de online derslerim var” sözleriyle, bir yandan okulunu düşünmek zorunda olduğunu ifade ediyor. İspanya’nın teknik patronu Luis de la Fuente ise, oyuncunun performansından çok memnun olduğunu ifade ediyor. Yamal’ın sıradışı bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Fuente, “Henüz 16 yaşındaki bir çocuğun bu tür bir özgüvene, kaliteye ve oyun oynama yeteneğine sahip olması alışılmadık bir şey” diyor.

ŞEHRiYELi TAVUK ÇORBASIYLA MACARiSTAN FORMASI GiYDi

İngiltere’de Bury kasabasında dünyaya gelen ve Barnsley forması giyen 24 yaşındaki Callum Styles’ın Macaristan Milli Takımı’nı seçmesinin ardında ilginç bir hikaye yatıyor. Büyükannesi Macar olan futbolcu, çocukken haftada iki kez onu ziyaret ediyor ve tavuklu şehriye çorbası içiyordu. Styles, büyükannesi vefat etse de Macaristan’a karşı ilgisi hiç bitmedi. 2020 yılında Macaristan için oynamayı düşündü ancak Covid-19 salgını gitmesine engel oldu. 2022’de bu kez Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi’den teklif alınca kararını verdi. Sonrasında 23 kez Macaristan forması giyen Styles, ilk büyük sınavını EURO 2024’te veriyor. Macarca’yı öğrenemediği için iletişim sorunu yaşayan Styles, bunun için özel bir dil uygulaması kullanıyor. Bakalım şehriyeli tavuk çorbasıyla başlayan hikaye bu turnuvada onu nerelere taşıyacak...

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YAPAY ZEKA ‘ALTIN AYAKKABI’YI ŞiMDiDEN MBAPPE’YE VERDi

İkinci gününü geride bıraktığımız EURO 2024’e dair akıllardaki ilk soru kupayı kimin kazanacağı. Elbette bireysel ödüller de merak edilen konulardan biri. Yapay zeka ile yapılan araştırmaya göre turnuvada gol kralı olacak isimler belirlendi. Buna göre altın ayakkabının favori ismi Kylian Mbappe. Fransız oyuncu, Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nda 8 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olmuştu. Mbappe’den sonra bu ödüle en yakın göstrilen isimler; İngiliz Harry Kane, Jude Bellingham, Portekizli Cristiano Ronaldo, Belçikalı Romelu Lukaku.

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RONALDO’NUN iDMANINI BiLE 8 BiN KiŞi iZLEDi

Euro 2024’e katılan birçok takım, turnuvaya başlamadan önce taraftarlara açık antrenman seansları düzenliyor. Portekiz’in cuma günü yaptığı antrenmana 8 bin taraftar katıldı. Ancak sahaya atlayan 12 taraftar ortalığı karıştırdı. Bir taraftar, güvenlik görevlilerini atlatarak Cristiano Ronaldo’ya ulaşmayı başardı. Olaylar fazla büyümeden yatıştırılırken, ortaya atılan iddialar büyük yankı yarattı. İddiaya göre; antrenmanı izlemeleri için taraftarlara 6 bin adet bilet dağıtılırken, bunların çoğu 700 sterlin karşılığında farklı kişilere satıldı.