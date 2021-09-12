Kral’ın dönüşü muhteşem oldu

İngiltere Premier Lig’de Manchester united, 12 yıl aradan sonra takıma dönen Cristiano Ronaldo’nun iki gol attığı maçta Newcastle United’ı 4-1 yendi. Portekizli futbolcu, 45+2 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırırken, Manu’nun diğer gollerini 80’de Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Newcastle United’ın tek golünü 56. dakikada Javier Manquillo attı. Bu sonuçla Manchester United 10 puana ulaştı. Newcastle United ise bir puanda kaldı.

RONALDO’NUN EVE DÖNDÜĞÜ iLK GÜN NELER YAŞANDI?

· Manchester United taraftarları maçtan 2 saat önce stadın etrafında toplanıp tezahüratlara başladı.

· Old trafford’un dış duvarında Ronaldo’nun posterinin olduğu yerde fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

· Manchester United futbolcularının stada girdiği bölgede yıllardar görülmemiş coşku dolu bir kalabalık vardı. Cristiano Ronaldo’nun takım otobüsünden inişi taraftarların heyecanını ve coşkusunu bir kat daha artırdı.

SAHAYA ÇIKTIĞI AN GÖK GÜRÜLTÜSÜ KOPTU!

Ronaldo’nun ısınmak için sahaya çıkmasıyla birlikte stadın içinde adeta gök gürültüsü koptu. taraftarların çılgınca sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık veren Portekizli, maçın başlangıç düdüğüyle birlikte gol atmak için büyük bir çaba verdi.

· Maçın 9. dakikasında ilk şutunu atan ve hayal kırıklığı yaratan Ronaldo, 46’daki vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Attığı gol sonrası ikonikleşen sevincini yapan yıldıza tribünlerden ‘SiUUUUUU’ tezahüratıyla destek geldi.

7’DEN 77’YE HERKESiN SIRTINDA 7 NUMARA!

· Cristiano Ronaldo’nun 12 yıl sonra Old trafford’da Manchester United formasıyla oynadığı ilk maçı 76 bin futbolsever izledi. Karşılaşmaya gelen neredeyse bütün Manu taraftarlarının sırtında 7 numaralı Ronaldo forması vardı.

ORTMUND DÜELLOYU HAALAND’LA KAZANDI: 4-3

· UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile C Grubu’nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga’da konuk olduğu Bayer Leverkusen karşısında 3 kez geriye düşmesine rağmen 4-3 galip gelmeyi başardı. Leverkusen’in Wirtz, Schick ve Diaby ile bulduğu gollere, Haaland (biri penaltıdan 2 tane), Brandt ve Guerreiro ile karşılık veren sarı siyahlı ekih, 4. haftayı 9 puanla kapattı. Leverkusen ise 7 puanda kaldı. Lider Wolfsburg da deplasmanda Greüther Fürth’ü 2-0 yenerek 4’te 4 yaptı.