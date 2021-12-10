Kostic'le başladı Kostic'le bitti

Fenerbahçe, 16 Eylül’deki ilk maçta Frankfurt’ta daha fazla şut atan, daha fazla pozisyona giren taraftı. Kaçan penaltıya rağmen oynanan futbol gruptan çıkma adına büyük umut vaat etmişti. Ancak aradan geçen 3 ay sonunda sarı lacivertlilerin elinde grup üçüncülüğü ve Konfederasyon Ligi’nden devam edebilme şansı kaldı. Sezon başından bu yana oyunu çok ileride kurup kompakt bir takım yaratmaya çalışan Glasner, istediği oyun anlayışını Frankfurt’ta yavaş yavaş oturtmayı başardı. Wolfsburg dönemine henüz ulaşamasa da takımın fiziksel anlamdaki yüksek potansiyeli Glasner’in elini güçlendiren artılardan biri oldu. Dün akşam da aynı oyun anlayışıyla sahadaydı Frankfurt. Kim Min-Jae’nin hatasıyla gelen gol, Frankfurt’un geçiş oyunundaki üstünlüğü ve Kostic’in sol taraftan yaptığı bindirmelerle Fenerbahçe büyük sıkıntılar yaşadı.

SAHANIN EN İYİSİYDİ

Geçen sezon Bundesliga’nın üçüncü bölgede en çok topla buluşan üç futbolcusundan biri olan Kostic, ‘3’lü mü, 4’lü mü oynamalı’ tartışmalarının etrafında dönen Fenerbahçe için ‘ideal kanat beki nasıl olmalı’ sorusunun cevabı gibiydi. İlk maçta yaptığı asistle Frankfurt’a hayat veren Kostic, İstanbul’da da yaptığı asistle perdeyi kapatan isim oldu. Maç boyunca da sahanın en iyisiydi.

Fenerbahçe adına bu karşılaşmada söylenecek tek doğru; savunma çizgisini öne çıkardığında rakip alanda çok adamla etkili olmasaydı. Golü de bu anlarda buldular. Szalai ve Kim gibi üst düzey iki savunmacıyla bu organizasyonu geliştirmek Pereira’nın ilerleyen haftalarda elini daha da güçlendirebilir.