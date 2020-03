Korona günlerinde bünyeye iyi gelecek spor kitap-filmleri

Tüm bunları yaparken de zamanımızı geçirecek farklı şeyler arıyoruz. Elbette bunların başında da kitap okumak ve film izlemek geliyor. Ben de bu zorunlu karantina günlerinde spor dünyasından kitap ve film önerileriyle evdeki günlerinize katkıda bulunmaya çalışacağım;

1 Numaların Unutulmaz Öyküleri

Futbolun en gizemli şahsiyetleri olan kalecilerin kusursuz hikayelerini okuyabileceğiniz iki harika kitap;

1- Kalede 1 Başına (Sunay Akın): Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar’dan Berlin Kaplanı Turgay Şeren’e, efsane kaleci Lev Yaşin’den idmanllara madenci eldivenleriyle çıkan Şenol Güneş’e kadar hayatları boyunca sırtlarında 1 numarayı taşıyanların öykülerini bambaşka bir dille anlatıyor.

2- Yabancı: Kalecinin Tarihi (Jonathon Wilson): Kalecilerin tarihini ve futbol dünyasındaki gelişimini kendi tarzıyla ince detaylarına kadar anlatan Wilson, Afrika’nın en büyük 2 kalecisinin yetiştiği Kamerun’un Bassa bölgesine ve Romanya’ya seyahat gerçekleştiriyor.

Kobe, Federer, Zlatan...

Peki ya sporcuların az bilinen hikayelerine meraklı mısınız? O zaman size üç farklı spor dalından üç farklı hikaye;

3- Kobe Bryant (Roland Lazenby): Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden NBA’in unutulmaz yıldızı Kobe Bryant’ın basketbol hayatının yanı sıra, onun karmaşık kişisel yaşamını, ilişkilerini, müzisyenliğini ve hakkındaki suçlamaları tanıkların dilinden anlatıyor. Kobe’nin hayatını merak edenler için önemli bir kaynak.

4- Tenisin Yaşayan Efsanesi Roger Federer (Chris Bowers): Çocukluğundan bir efsaneye dönüştüğü bugünlere kadar Federer’i anlatan bu kitap tenis dünyasına adını altın harflerle yazdıran bir adamın inanılmaz öyküsünü gözler önüne seriyor.

5- Ben Zlatan İbrahimovic (David Lagercrantz): Futbol dünyasının kuşkusuz en kendi şahsına münhasır adamı Zlatan İbrahimovic, benzersiz stiliyle yaşadığı her sıkıntıyı, her golü, antrenmanlardaki her kavgayı ve dünyanın en büyük kulüplerini zirveye nasıl taşıdığını tüm samimiyetiyle bu kitapta anlatıyor.

'Total Futbol'un büyülü dünyası

Total Futbol devriminin nasıl gerçekleştiğine dair güzel bir yolculuk yapmak istiyorsanız bu iki kitabı mutlaka okuyun;

6- Harika Portakal (David Winner): Yüzyılın futbol mucizesini muhteşem bir dille anlatan Winner, 1960’larda tüm dünyayı sarsan kültürel ve sosyal uyanışının izlerini Hollanda futbolunun derinliklerinde keşfediyor.

7- Benim Oyunum (Johan Cruyff): Yayımlandığı pek çok ülkede çok satanlar listelerine giren kitapta Cruyff, Amsterdam’ın beton sokaklarında başlayan hikayesini ve sonraki nesillere damga vuran felsefesi ‘Total Futbol’u etkileyici bir üslupla anlatıyor.

Barça rüyası, Armstrong yalanı

Takım ruhu, rekabet ve kararlılık... tüm bu ilham verici hikayeler izleyebileceğiniz birbirinden farklı filmler ve belgesellerde gizli;

1- Barça Dreams (Jordi Llompart): Dünya futbolunun çehresini değiştiren Katalan diyarının futbol takımı Barcelona’nın Guardiola önderliğinde Messi, Xavi ve Iniesta gibi yıldızlarla hem futbolun özüne, hem takım ruhuna, hem spor yöneticiliğine dair birçok değerli anı anlatıyor.

2- The Armstrong Lie (Alex Gibney): Doping skandalıyla bisiklet sporunda büyük bir travmaya neden olan Lance Armstrong‘un tüm kariyerinin bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlatan ve onun karanlık tarafını ortaya koyan muhteşem bir belgesel.

3-Rush (Ron Howard): 1970’lerde yakışıklı ve kadınların sevgilisi James Hunt ile hayatını sadece arabalara ve yarışmaya veren Niki Lauda‘nın ilişkisini anlatan film Formula 1 dünyasının kapalı kapılar ardındaki dünyasına Farklı bir bakış açısı getiriyor.

Apache'li Tevez nasıl yıldız oldu?

4-Carter Etkisi (Sean Menard): NBA efsanesi Vince Carter’ın özellikle Toronto Raptors’daki kariyerine odaklanan ve birçok önemli ismin konuk olduğu belgesel The Carter Effect oyuncunun Kanada basketbolundaki etkisine önemli bir bakış açısı sunuyor.

5-The Game Changers (Louie Psihoyos): James Cameron, Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan gibi isimlerin yapımcılığını üstlendiği belgesel sporda bitkisel beslenmenin inanılmaz yükselişini çarpıcı hikayelerle muhteşem bir şekilde anlatıyor.





6-Kazanma Sanatı (Bennett Miller): Oakland Athletics takımının başındaki isim olan Billy Beane’in (Brad Pitt) beyzbolun temel inançlarını baştan aşağıya değiştirdiği ve sıra dışı yöntemlerle ulaştığı başarıyı konu alan ve mutlaka izlenmesi gereken bir film.

7-Apache: Carlos Tevez’in Hayatı: Carlos Tevez’in yaşam öyküsünü sıra dışı bir gerçekçilikle beyaz perdeye aktaran yapım, onun Arjantin’deki Fuerte Apache’nin korkunç şartlarına rağmen nasıl bir futbol yıldızına dönüştüğünü anlatıyor.