Korona değil Eibar virüsü

‘Eibar Virüsünü Yay’ ismi verilen reklamın konusu ise şöyle; ‘Eibar’ın Celta Vigo ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında bir anda sirenler çalmaya başlıyor ardından özel kıyafetli görevliler salona girerek teknik direktör Jose Luis Mendilibar’a maske takıyorlar. Basın mensuplarına bültenler dağıtan görevliler ardından Eibar virüsü hakkında açıklamada bulunuyorlar’

HEDEFE ULAŞMADI AMA

İspanya nüfusunun yüzde 5’i tarafından sevilen bir takım olan Eibar’ın daha fazla taraftar kazanmak için yaptığı bu kampanya o dönem istenen sonuca ulaşamadı ancak geleceği öngörmüşçesine zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerle birebir örtüşüyor.

SADIO MANE: MADE IN SENEGAL

Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane’nin hayatını anlatan ‘Sadio Mane made in Senegal’ belgeseli son dönemin en iyi insan hikayelerinden biri olmaya aday. ‘Doğduğum yerde futbolcu olmak için her şeyini feda etmelisin’ diyen Mane’ye cevabı ‘Mane buralara gelebilmek için çok acı çekti’ diyen ve onu Dortmund zamanında transfer etmeyen Jürgen Klopp veriyor. Mane’nin kendi anlatımıyla hayatına derinlemesine bir bakış sunan belgeselin devamında Klopp şu itirafta bulunuyor;

KLOPP'UN PİŞMANLIĞI

'Sadio Mane’yi ilk kez Dortmund’da gördüm. Orada öylece oturan genç bir çocuktu. Başında ters taktığı bir beyzbol şapkası vardı. Bir futbolcudan çok rapçi gibi görünüyordu. Ve kendime şöyle dedim bunun için zamanım yok. Ekibimiz oldukça iyiydi ve baştan başlayarak ona ayıracak zamanımın olmadığını düşündüm. Hayatım boyunca bazı hatalar yaptım. En büyük hatalarımdan biri de Dortmund’u çalıştırırken Mane’yi transfer etmememdi’ Şimdilerde herkesin ‘Kırmızı’ tutkunu olduğu Güney Senegal’deki küçük bir köyden dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Liverpool‘a kadar uzanan Mane’nin hikayesi, yaşadığı acıları, kurduğu hayalleri, gösterdiği inancı, bitmeyen cesareti ve futbola duyduğu aşkı samimi bir şekilde gözler önüne seriyor.

HERKES SUNDERLAND AŞIĞI OLACAK

Hazır Sadio Mane belgeselinden bahsetmişken izlediğim bir başka belgeselden daha bahsetmeden geçemeyeceğim. Hüzün ve neşe, sevgi ve öfke, hayaller ve gerçekler. Adını Sunderland tribünlerine ait bir tezahürattan alan ‘Til I Die’... Bu müthiş belgesel serisini izleyecekler için kesin olan tek bir sonuç var, ‘herkes Sunderland aşığı olacak'

ÜÇ BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEM

Neymar, Cristiano Ronaldo ve Mbappe... Uzun süreden beri gündemden düşmeyen bu üçlü için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Barcelona’ya dönmekte ısrarlı Neymar’a kapıları açmaya hazırlanan PSG’nin en büyük endişesi ise Mbappe’yi kaybetmek. PSG, Real Madrid’in ısrarla istediği futbolcuyu tutmakta kararlı. Ancak Zinedine Zidane ve Florentino Perez’in hayali Mbappe’ye formayı giydirmek. Buna bir de son dönemde Cristiano Ronaldo’nun Madrid’e döneceği yönünde haberler eklendi. Bakalım bu karışık transfer denklemini ilk kim çözecek.