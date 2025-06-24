Kombinelerin de şampiyonu!

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Süper Lig’de - ŞAMPIYONU bine fiyatlarını açıklarken en fazla artışı yapan kulüp Galatasaray oldu. Son üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan sarı kırmızılılar, Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçları en pahalı izlettirecek kulüp olurken, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı. VIP tribünü fiyatlarında ise 455 bin TL’lik rakamla Fenerbahçe ilk sırayı alıyor.

GALATASARAY YÜZDE 60 ZAM YAPTI

Galatasaray, geçen sezon 14 binden 112 bin 500 TL’ye kadar ulaşan fiyatlara sahipti. 2025-26 sezonu kombine fiyatlarında ise bu rakamlar 24 bin ila 180 bin TL’ye kadar çıktı. En ucuz kombinelerde sarı kırmızılılar yüzde 70’lik bir artışa giderken en pahalı kombinelerde ise bu rakam yüzde 60 oranında artırıldı. Galatasaray bu rakamları kredi kartlarıyla 3-12 taksit arasında ödemek isteyenlere ise yüzde 11 ile 41,5 oranında vade farkı ekleneceğini açıkladı.

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EN PAHALI ViP FENERBAHÇE’NiN

Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezona göre fiyatlarında yüzde 30 oranında zam uyguladı. Geçen sezon öğrencilere 9 bin TL olan sezonluk kombineler bu sezon 10 bin 750 TL’ye çıkarıldı. Kale arkası da 15 binden 20 bin 500 liraya yükseldi. Genel kombinelerde ise yüzde 30 zamlar dikkat çekti. Minimum 33 bin TL’den başlayan kombineler 455 bin TL’ye kadar gidiyor. Kanarya’da bir önceki sezon bu rakamlar 24 bin TL’den 325 bin TL’ye kadardı.

BEŞiKTAŞ FAZLA ARTIŞA GiTMEDi

Geçen sezon 11 bin TL’den başlayan kombine fiyatları 240 bin TL’ye kadar ulaşan Beşiktaş bu sezon için en pahalı kombinesini 115 bin TL’ye çekti. Diğer kategorilerde de yüzde 20 civarında artışa giden siyah beyazlılar ‘Üç Büyükler’ arasında en uygun fiyatlara sahip kulüp olarak dikkat çekti.

iNGiLiZLER BiLET FiYATI KONUSUNDA iSYANDA

İngiltere'de durum geçtiğimiz birkaç sezondan bu yana aynı. Gerçek futbolseverler oyunun yavaş yavaş zenginlerin eline geçtiğini duyururken yaptıkları protestolarla bilet fiyatları konusundaki düşüncelerini dile getirmeye devam ediyorlar. Özellikle kulüplerin Katar ve Amerikalı iş adamlarının eline geçmesinin ardından turist kültürünün artması ve bilat fiyatlarının da bu yönde şişirilmesi İngiliz taraftarlarda büyük memnuniyetsizlik yaratıyor.

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FiYAT ARTIŞI iSPANYA’DA DA SÜRÜYOR

İspanya La Liga’da da bilet fiyatlarının artışı sürüyor. Turistlerin ilgi odağı olan Barcelona’da yeni sezon biletleri henüz açıklanmadı ancak son iki sezondaki artış göz önüne alındığında Katalan ekibinin yeni dönemde de benzer artışlar yapması bekleniyor. Real Madrid’de de durum çok farklı değil. Eflatun beyazlıların yeni transferler sonrası kombine fiyatlarında önemli bir artışa gitmesi söz konusu.