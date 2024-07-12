Kırmızı kartı atlayıp bizi yakan hakem, finalde

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UEFA, İngiltere ile İspanya arasında 14 Temmuz Pazar günü oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçına Fransız hakem François Letexier’i atadı. Berlin Olimpiyat Stadı’nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak. Türkiye-Hollanda maçında VAR görevi yapan Letexier, karşılaşmanın 30. dakikasında Simons’un Mert Müldür’e yaptığı kırmızı kartlık hareketi es geçmiş ve hakem Clement Turpin’i pozisyonu izlemesi için monitöre davet etmemişti.

KAZANINCA HER ŞEY UNUTULDU, BİR ANDA KAHRAMAN OLDU

Turnuvanın genelinde keyif vermeyen İngiltere, Hollanda karşısında bambaşka bir takıma dönüşürken, ilk maçtan beri eleştirilen teknik direktör Gareth Southgate bir anda kahraman ilan edildi. Hollanda maçında Bellingham ile Kane oyundan çıkıp Watkins ve Palmer sahaya dahil olduğunda büyük bir şaşkınlık yaşanmıştı. Ancak Palmer pası verip Watkins galibiyeti golünü atan oyuncu olunca “Çok isabetli değişiklikler yaptı” övgülerini alan yine Southgate oldu. Futbolda sonuç bu yüzden her şeyden önemli.

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Bakalım finalde kazanan İspanya olursa Southgate için aynı övgüler devam edecek mi?

HOLLANDALILAR PENALTIYA ÖFKELİ

Yarı finalde elenen Hollanda’da gündem İngiltere’nin kazandığı penaltı idi. Teknik direktör Ronald Koeman, karara tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu penaltı değil. Dumfries topu engellemek istedi, sonra kramponlar çarpıştı. Bu tip VAR kararları futbolu mahvediyor.” Koeman’ın bu görüşüne Hollanda basını da “Rezalet bir karar” diye destek verdi.