Kibir abidesi Mourinho yine mi kovulacak?

Son 13 maçta yalnızca 3 kez kazanabilen Londra ekibinde çanlar tecrübeli teknik adam Jose Mourinho için çalıyor. Son olarak çalıştırdığı Chelsea ve Manchester United’dan da kovulan Portekizli çalıştırıcının yerine Julian Nagelsmann düşünülüyor.

Premier Lig’de sezonun favorileri düşüşlerini sürdürüyor. Liverpool ve Jürgen Klopp’tan sonra sezonun hayal kırıklığı yaratanları Tottenham ve Jose Mourinho oldu. Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve Premier Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Tottenham ve Mourinho için aralık ayı ve sonrası tam bir kâbusa dönüştü.

DEFANSA DÖNDÜ!

Üretken ve ofansif futboluyla büyük keyif veren Portekizli bir anda eski alışkanlıklarının kurbanı oldu ve yeniden alıştığımız o defansif kurgusuna dönüş yaparak Tottenham’ı tanınmaz hale getirdi. Takımın kane ve Son ikilisine bağımlılığının yanı sıra ekstra bir şey üretememesi de başarılı teknik adamın en büyük handikapı oldu.

HOCAYA iNANÇ AZALDI

Oynatmaya çalışılan defansif futbola rağmen rakibe pozisyon veren ve üretken olmayan Tottenham şimdilerde yeni bir çare arayışına girdi. Her ne kadar başta kane gibi tecrübeli oyuncularla iletişimi iyi olsa da Mourinho’nun kendini yenilediği yönündeki görüşe de inanç azaldı. Çareyi halen Leipzig’i çalıştıran 33 yaşındaki Julian nagelsmann’da arayan Tottenham, eldeki oyuncularla daha modern bir takım yaratmak istiyor.

EN iYi OLDUĞUNA ARTIK SADECE KENDiSi iNANIYOR

Jose Mourinho, kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda bir hayli rahatsız. Ligde alınan 2-1’lik West Ham United mağlubiyeti sonrası gazetecilerin soruları karşısında da oldukça gergin olduğu gözlenen Mourinho, “Yönetim tarzınızı gözden geçirecek misiniz?” şeklindeki soruya, “Hayır, hiç de bile. Sıfır. Bazen skorlar, futboldaki birden fazla durumun sonucudur. Ben ve antrenör ekibim, dünyanın en iyisiyiz” cevabını verdi. Sanırım Mourinho’nun en iyi olduğuna artık sadece kendisi inanıyor.

Siyahi teknik adamlara şans tanınmıyor

Futbolculuk kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter ve Milan gibi takımlarda oynayan Clarence Seedorf, siyahi teknik direktörlere eşit şartlar sunulmadığını söyledi. İtalya’da 12 yıl oynadıktan sonra Milan’ı çalıştıran ve o günden sonra hiçbir takımdan teklif almadığını söyleyen Surinam asıllı Hollandalı teknik adam, “Teknik direktörler için fırsat eşitliği yok. Siyahileri, futbolda yüksek kademelerde göremiyoruz. Avrupa futbol tarihine geçmiş isimler neden oralarda şans bulamıyor? Vieira neden New York’a, Henry neden Kanada’ya gitmek zorunda? Futbolun en önemli kademelerinde siyahiler yok” diye konuştu. Bugün Avrupa’nın en büyük 5 ligine baktığımızda Seedorf hiç de haksız sayılmaz.

Maçtan 5 dakika önce Süper Mario oynardı

Real Madrid’e büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıkların da etkisiyle bir türlü isteneni veremeyen Eden Hazard hakkında eski takım arkadaşı Filipe Luis’ten ilginç bir açıklama geldi. Kariyerine ülkesi Brezilya’nın Flamengo takımında devam eden ünlü savunma oyuncusuna göre Hazard’ın en büyük eksikliği tutkusu olmaması.

‘TEK BAŞINA MAÇ KAZANIRDI’

Daily Mail’e konuşan Filipe Luis, “Eden (Hazard) iyi antrenman yapmazdı ve maçtan 5 dakika önce soyunma odasında Süper Mario oynardı. Isınmalara kramponlarını bağlamadan çıkardı ancak kimse ondan topu alamazdı. Üç veya dört oyuncuyu geçerek kendi başına maç kazanırdı” dedi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...