 Kenan gerçek bir yıldız olma yolunda

Haberin Devamı

Artık uluslararası çapta bir yıldıza sahibiz dersem abartmış olmam. Kenan Yıldız hem İtalya’da hem milli takımda sürekli oyununun üstüne koymaya devam ediyor. Sadece Lionel Messi’nin seçtiği 10 genç yeteneğin giyebildiği kramponlarıyla sahada kendi varlığını kabul ettiren Kenan Yıldız şimdilerde pek çok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor. Bir zamanlar onu elinden kaçıran Barcelona, Real Madrid, Chelsea ve Arsenal gelişimini yakından takip ediyor. Uzun zamandır topu ayağına aldığında bizleri heyecanlandıran ve ne yapacağını merak ettiğimiz böylesine yetenekli bir oyuncuya sahip olmamıştık. Dünya Kupası’na gidersek Kenan Yıldız’dan çok farklı şeyler göreceğimizden kuşkum yok.

ALMANYA’YA DEĞiL LÜKSEMBURG’A BAK(!)

Lüksemburg-Almanya maçını izleyenlerin büyük çoğunluğu karşılaşmayı Leroy Sane ve Voltemade üzerinden okumuştur. Ancak izlediğim Lüksemburg kaybetse de bana göre zihniyet olarak oyunun kazananıydı. Şu kadarını söyleyeyim Lüksemburg son vuruşlarda becerikli olabilseydi bambaşka bir sonuçtan bahsediyor olabilirdik.

Haberin Devamı

Futbol elbette sonuç oyunu. ‘Tabloya baktığımızda son sırada ve sıfır puan almış bir takımdan mı bahsediyorsun?’ diyenler de olabilir. Evet 600 bin nüfusa sahip olmasına rağmen Lüksemburg kendi modelini geliştirmek için yıllardır çalışıyor. Kendi ulusal futbol akademisini kuran Lüksemburg, uzun yıllardır 12-19 yaş arası genç oyunculara haftada bir uluslararası hazırlık maçı oynatırken her gün yoğun antrenman programları düzenliyor. Bu sayede şu an Almanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde forma giyen 50’den fazla oyuncuya sahipler. Geçmişin gölgesinden çıktıklarını söyleyebilirim gelecek içinse bir zihniyete inanmaları ve bu doğrultuda çalışmaya devam etmeleri ise takdire şayan.

iŞTE PREMiER LiG BU

Futbolun mabedi İngiltere’de 11 hafta sonunda tribünler doluluk oranlarıyla dikkat çekti. Tribünlerde %98 oranında doluluk oranına ulaşılırken sezon ortalamasının da üstüne çıkıldı.

West Ham United, Brentford, Newcastle United, Everton, Arsenal, Bournemouth ve Ipswich Town yüzde 99’u aşan doluluklarla maçlarında en fazla seyircinin yer aldığı kulüpler oldu. West Ham ve Newcastle yüzde 99.9 doluluk oranı ile zirvede yer alırken lider Arsenal’in Emirates Stadı’nın doluluk oranı %99.3.

Haberin Devamı

Dünyanın en iyi pazarlama gücüne sahip futbol liginde elde edilen bu rakamlara ulaşmak hiç de kolay değil.

7 KULÜP DOLULUK ORANINDA %99’UN ÜSTÜNE ÇIKTI

LEWANDOWSKi’Yi iYi ANLAMAK LAZIM





Kimi zaman bazı futbolcuları yaş üzerinden değerlendirmek doğru olmuyor. Bu isimlerden biri de adı Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski. Polonyalı golcü bu sezon 449 dakikada 7 gol attı ve bu her 64 dakikada 1 gol anlamına geliyor. Bu istatistiklerle Real Madrid’li Kylian Mbappe ve Manchester City’li Erling Haaland gibi golcülerin önünde yer alan Lewandowski’yi sadece 61 dakikada 1 gol atan Harry Kane geçebilmiş durumda. Barcelona’daki geleceği tartışılan Lewandowski görünen o ki sezon sonuna kadar takımda kalmaya niyetli.

Haberin Devamı

LORiS KARiUS KABUSTAN UYANDI





Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve 2018 Şampiyonlar Ligi finali sonrası adeta futbola küsen Loris Karius 7 yıl sonra kabustan uyandı. Futbol dünyasının unuttuğu isimlerden biri haline gelen ve değeri 1 milyon Euro’dan bile daha az hale gelen Karius yeniden Bundesliga hayalleri kuran Schalke 04’ün kahramanı haline geldi. Bu sezon 12 maçta 7 gol yiyen ve 6 karşılaşmada kalesini kapatan Karius için en çok kullanılan cümle ise inanılmaz kurtarışlara imza atması. Takımın en çok güvendiği isim haline gelen Karius, Liverpool’un değil ancak Schalke 04’ün ankası olmayı başardı.