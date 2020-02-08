Kadın elinin değdiği futbol kulüpleri yükselişe geçiyor

O aşağılanan kadınlarsa ‘ne münasebet biz futbolu da biliriz cevap vermeyi de. Yasaklarsanız yine kadınları aşağılamış olursunuz’ diyerek bu karara tepki gösteriyorlar. Haksız da sayılmazlar çünkü dünyanın önde gelen kulüpleri şimdilerde kadın elinin değdiği kulüpleri ziyaret ederek iflastan nasıl yükselişe geçtiklerini araştırıyor.

AMAIA GOROSTIZA(EIBAR KULÜP BAŞKANI)

EIBAR'A SAHİP ÇIKTI

Eibar'ın mali krizden geçtiği bir dönemde zenginlerden para toplamak yerine ‘Eibar’a sahip çık’ projesiyle hisseleri halka açıp sermaye artırımı yaptı ve bu adım kulübün çehresini değiştirdi. Zor dönemlerde transfer stratejisini de bonservisi elinde olan ya da kiralık oyuncularla belirledi. Bu planlama sayesinde yıllık yüzde 45’lik büyüme oranıyla kulübü eşi benzeri olmayan bir seviyeye getirdi. Başkanın yeni hedefi Çin ve Hindistan pazarlarında Eibar’ı önemli bir marka haline dönüştürmek. Onun yanında CEO olarak çalışan Patricia Rodriguez ise şimdilerde bir başka İspanyol kulübü Elche’nin CEO görevini yürütüyor.

VICTORIA PAVON(LEGANES BAŞKANI)

KULÜBÜ YENİDEN YARATTI

Leganes'in başkanlığını yapan Victoria Pavon, takımın son 5 yıldaki sportif yükselişindeki başrol oyuncusu. 2008 yılında kulübü iflasın eşiğindeyken devralan Pavon, taraftarların hayatımız boyunca La Liga’yı göremeyeceğiz dediği bir dönemde kulübü kar yapan bir işletme haline getirmekle kalmadı son 10 yılda dünya standartlarında bir Leganes yarattı. Butik bir aile işletmesi gibi gördüğü Leganes’te sadece kalite ve değerleri ön plana çıkardı. Ve soyunma odasının duvarlarına astırdığı o mottodan hiç şaşmadı; “Yetenek ilham kaynağına bağlıdır ama çaba herkese.

MARINA GRANOVSKAIA(CHELSEA YÖNETİCİSİ)

FUTBOLUN DEMİR LEYDİSİ

Abramovic'ten sonra Chelsea’deki en kıdemli yönetici. Kulübün gizli beyni olarak görülen Granovskaia, Chelsea’nin tüm transferlerinden sorumlu kişi. Bugün futbol dünyasının en etkili kadın yöneticisi olarak görülüyor. Haksız da sayılmazlar, Torres’ten Hazard’a kadar pek çok yıldızı takıma kazandırmakla kalmadı, bağlantıları sayesinde Oscar ve Ramires’i 100 milyon Euro gibi bir rakamla Çin’e sattı. Nike’la yıllık 70 milyon Euro’ya yaptığı sponsorluk anlaşması ve kriz anlarındaki net tavırları ona ‘Futbolun Demir Leydi’si unvanını kazandırdı.

REBECCA CAPLEHORN(TOTTENHAM FUTBOL OPERASYONLARI DİREKTÖRÜ)

İLK QPR'DE PARLADI

Loughborough Üniversitesi’nden Beden Eğitimi, Spor Bilimi ve Matematik alanlarında onur derecesiyle mezun oldu. Daha sonra Yeminli Mali Müşavir olarak hem tenis hem de futbol içinde finans görevlerinde bulundu. Onun yıldızının parladığı yer ise Queens Park Rangers oldu. Oradaki ekonomik başarıları Tottenham’ın dikkatini çekti ve 2015 yılında Futbol Operasyonları Direktörü olarak kulübe katıldı. Tottenham’da onunla görev yapan bir diğer kadın yönetici ise Donna-Maria Cullen.

CLOETTE ROCHE(MANCHESTER UNITED OPERASYON ŞEFİ)

MANU'YA İLHAM VERİYOR

Manchester United Kulübü’nün üst düzey isimlerinden ve futbol dünyasının en güçlü figürlerinden. 2018 yılında İngiltere’nin en etkili 25 kadını arasında gösterilirken aynı zamanda ilham verici 100 kadın arasında yer aldı. Almanca İşletme mezunu olmasının yanı sıra Ford ve Siemens gibi önemli markalarda da üst düzey yönetici olarak çalıştı. Şimdilerde Manchester United’ın sponsorluk anlaşmalarından elde ettiği ekonomik değerlerde hep onun imzası var. Kadınların futbol dünyasında daha çok yer alması için de aktif çalışmalar yapıyor.

BERNA GÖZBAŞI(KAYSERİSPOR BAŞKANI)

HER ŞEY KAYSERİ İÇİN

Ve bizden biri Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı. Hem ekonomik hem de sportif anlamda çok zor bir dönemden geçen Kayserispor’da elini taşın altına koyarak başkan oldu. İngilizce İşletme okuyan Berna Gözbaşı, Londra Metal Borsası’nda “uluslararası Finans, Metal Ticareti, Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası” konularında eğitimler aldı. Yurt dışında başkanlık yapan hem cinsleri gibi başarılı olmak isteyen Berna Gözbaşı şimdilerde gece gündüz kulübü daha iyi şartlara getirebilmek için hiç durmadan çalışıyor.





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