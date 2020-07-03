Kadife ayaklı teknik direktörlerin devri

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarını saymaya kalksak herhalde aklımıza ilk gelen isimler Zidane, Lampard, Gerard, Xavi ve Pirlo olur. Onların futbola kattığı zeka ve estetiği hala arıyoruz. Dönemlerine göre yaptıkları işlerin ne kadar inanılmaz olduğunu da videolarını tekrar tekrar izleyerek daha iyi anlıyoruz. Futbolcuyken başarılı olup da teknik direktör olduğunda başarısızlıkla karşılaşan sayısız isim var. Ancak şimdilerde futbolun bu kadife ayaklı teknik direktörleri yeni bir devrin mimarları olma yolundalar...

ZINEDINE ZIDANE...

2014’te Marsilya’da Marcelo Bielsa’dan, bir yıl sonra da o dönem Bayern Münih’i çalıştıran Pep Guardiola’dan dersler aldı. Real Madrid B takımıyla parlak bir dönem geçirmedi ancak Benitez ve Ancelotti’nin yardımcılıklarını yaparken bambaşka bir kimliğe büründü. Sıra ona geldiğinde A takımıyla futbolculuk yıllarını anımsatırcasına rüya gibi işlere imza attı. Real Madrid tarihinde üst üste 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya Süper Kupası kazanan ilk teknik direktör oldu. Ve şimdilerde kariyerinde eksik olan İspanya La Liga şampiyonluğu için emin adımlarla yoluna devam ediyor...

FRANK LAMPARD...

Chelsea altyapısında çalışarak lisansını aldı ve Derby’de teknik direktörlüğe başladı. Mourinho ve Ancelotti gibi insan yönetiminde başarılı teknik direktörlerle çalışmanın getirdiği özgüveni Derby’de çok iyi kullandı. Harika bir hücum takımı yaratmakla kalmadı, forma giymeyi hak eden genç oyunculara şans vermekten de asla korkmadı. Chelsea’nin transfer yasağı aldığı ve zorluklardan geçtiği bir dönemde görevi devralarak yepyeni bir takım yarattı. Genç oyuncu havuzunu Chelsea’ye doğru bir şekilde adapte eden Lampard, ilk birkaç ayda zorlansa da bildiklerinden ödün vermeyerek yarışmacı bir ekip yarattı. Ve bugün Klopp, Guardiola, Mourinho ve Ancelotti gibi en iyileri yenen bir teknik adama dönüştü.

STEVEN GERARD...

Liverpool taraftarları şampiyonluk hasretine teknik direktör olarak Gerard’ın son vereceğine inanıyordu. O da bu hayali gerçekleştirmek için futbolu bırakır bırakmaz Liverpool altyapısında hoca oldu. Bir yıl sonra ise U18 takımını çalıştırdı. Ancak kendini Liverpool’a hazır hissetmek için İskoçya’nın yolunu tuttu ve 2018’den beri Glasgow Rangers’ın başında. Her ne kadar 30 yıl sonra şampiyonluk Klopp’la birlikte gelse de onun ardından Anfield Road’da olması istenen tek kişi ondan başkası değil. Bugün Glasgow’u izlerken Klopp’un oyun anlayışını görmemizin sebeplerinden biri de Gerard’ın Liverpool için hazırlanmasından kaynaklanıyor

XAVI HERNANDEZ...

Louis Van Gaal, Carles Rexach, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique gibi pek çok önemli isimle çalıştı. Futbolu bıraktıktan sonra esin kaynağı olan Pep Guardiola ile sık sık görüşmeler yaptı. Onun futbol anlayışını ve kendi futbol doğrularını birleştirerek ilk adımı Katar’ın Al Sadd takımıyla attı. ‘Bir gün mutlaka Barcelona’yı çalıştıracağım’ diyen Xavi için o günler kapıda dersek yanılmış olmayız. Barcelona soyunma odası son dönemlerde gelen teknik direktörleri bir türlü kabullenebilmiş değil. Valverde’den sonra Setien de takımın kimyasıyla uyuşamadı. Guardiola olmayacağına göre bu krizi ortadan kaldırabilecek isim ancak ve ancak Xavi olur.

VE ANDREA PIRLO...

İtalyan efsane önümüzdeki sezondan itibaren Juventus U23 takımının başında olacak. Pirlo, Floransa’daki dünyaca ünlü Coverciano’da teknik direktörlük programını tamamladı. Birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör dediği Conte’nin tarzına hayran olan Pirlo, futbolu bıraktıktan sonra saha kenarındaki yerini almak için kolları sıvadı. Conte ile her gün yaptıkları 40-50 dakikalık video oturumlarından oldukça etkilenen Pirlo, her ne kadar “Oyunun adrenalinini, zaferini veya yenilgisini, bu sorumluluğu hissetmek istiyorum. Gençlik takımlarının benim için doğru olduğuna inanmıyorum, bu hoşuma gidecek bir şey değil. Yetişkinlerle başlamayı tercih ederim” dese de ilk tecrübelerini Juventus genç takımında edinmeye karar verdi. Elbette bu kararı vermesinde Conte’nin de payı büyük. Onun alt basamaktan başlamasının kariyeri için doğru olduğuna ikna eden Conte’ye rağmen Pirlo kısa sürede kendini ispat edip üst seviyelerde olmakta kararlı.