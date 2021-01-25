Jürgen Klopp’un mâkus talihi

Liverpool’u Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonu yapan Jürgen Klopp, Federasyon Kupası’ndaki (FA Cup) şanssızlığını bir türlü yenemiyor. 5 yıldır 4. turdan öteye gidemediği kupada bu kez Manchester United’a konuk olan Kırmızılar, 3-2 yenilerek bir kez daha erken havlu attı.

FERNANDES FRiKiKTEN ATTI

Maçta Salah’la (Dk.18) öne geçen Liverpool, 26’da Greenwood ve 46’da Rashford’un golleriyle 2-1 geriye düştü. 58’de yine Salah, skora denge getirdi: 2-2. Dakikalar 78’i gösterdiği kazanılan frikikte topun başına geçen Bruno Fernandes, United’a turu getiren golü attı: 3-2.

GERÇEKTEN ÇOK iSTEDiK AMA BAŞARAMADIK

Klopp, “Bu maçtan bir şeyler çıkarabiliriz. Her maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Biz gerçekten çok istedik. Zoru başarmak istedik ama olmadı” dedi.

ÇOK iYi OYNADIK VE DOĞRU TEPKi VERDiK

Manchester United’ın teknik patronu Solskjaer maç sonrası, “Gerçekten çok iyi oynadık. İyi savunma yaptık ve doğru tepki vermeyi başardık” dedi.

RASHFORD VE SALAH DAMGA VURDU

Seyir zevki son derece yüksek bir mücadeleye sahne olan Manchester United-Liverpool maçına damga vuran isimler Marcus Rashford ile Mohamed Salah oldu. Ev sahibi takımın forveti Rashford, 1 gol, 1 asist üretirken, konuk ekibin Mısırlı yıldızı Salah, United filelerini 2 kez havalandırdı. Dengede geçen maçın en dikkat çekici istatistikleri şut kategorisindeydi. İki takım da 14’er şut attı ve 6’şar isabet sağladı.

SCHALKE’Yi OZAN VE SUAT DA KURTARAMADI

Bundeslıga’da 1 galibiyetle son sırada yer alan Schalke 04, lider Bayern Münih karşısında da tutunamadı: 0-3. Ozan Kabak’ın başarılı performansına karşın fark yemekten kurtulamayan Schalke’yi yıkan goller Müller (2), Lewandowski ve Alaba’dan geldi.

SÜPER JUVENTUS ZiRVEYE KOŞUYOR

Hafta içi İtalya Süper Kupası’nı kazanan Juventus, ligde konuk ettiği Bologna’yı 2-0 yenip zirveyle puan farkını 7’ye indirdi. Merih Demiral’ın son dakikalarda oynadığı maçta siyah beyazlıların gollerini Arthur ve McKennie kaydetti.