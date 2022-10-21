Jorge Jesus sonrası Benfica'yı uçuşa geçiren makine mühendisi

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Paderborn Üniversitesi mezunu olan Schmidt aynı zamanda bir makine mühendisi. Yaklaşık 8 yıl mesleğini severek yaptı. Ailesiyle vakit geçirmek, yürüyüşe çıkmak ve Bruce Springsteen dinlemek en büyük tutkusu. Hiçbir zaman antrenör olmayı gerçekten istemedi hatta ailesi için işi bırakmayı bile düşündü ama şimdi en çok arananlardan biri.

GEGGENPRES KODA EKLENDİ

Alman ekolünden geldiğinden Benfica’nın kodlarına kısa sürede ‘geggenpres’si ekleyen 55 yaşındaki teknik adam, takım istatistiklerinde gözle görülür bir yükseliş sağladı. Benfica şu an Portekiz Ligi’nde rakip sahada en fazla top kapma ve sahasında en az top kaybetme istatistiklerinde ilk sırada.

İLGİNÇ TATİKLER UYGULUYOR

Darwin Nunez başta Roman Yaremchuk, Everton ve Jota gibi pek çok yıldızı kaybetse de Schmidt, yerlerini Gonçalo Ramos, Joao Victor, Enzo Fernandez ve Alexander Bah gibi umut vaat eden oyuncularla doldurdu. Bu transferleri yaparken 60 milyon Euro da kâra geçtiler. Kadro kadar sistemi de değiştiren Schmidt, yüksek yoğunluklu prese dayalı asimetrik 4-2-3-1’e geçti. Benfica’nın yapısı, sisteme rağmen son derece akıcı. Topun etrafındaki sayısal üstünlüğü korumak, takımın temel ilkelerinden biri. Schmidt topa sahip olmanın tüm aşamalarına kontrollü bir yaklaşım sağlayan baskın taktikler geliştirdi. Savunma yaparken, rakibe çok fazla şans tanımadan son derece agresifler. İlginç taktiklerin yanı sıra son derece yetenekli ve gelecek vadeden bir kadroları var.

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TAKIMIN KALBİ ENZO FERNANDEZ

Bu sezon 25 yaş ortalamasına sahip Benfica’nın en heyecan verici oyuncusu 21 yaşındaki Enzo Fernandez. Temmuzda 12 milyon Euro’ya River Plate’den transfer edilen oyuncu şimdiden Busquets sonrası Barcelona orta sahasının en önemli adayı. Oyunun temposunu ayarlama ve bölgelerde başarılı bir şekilde ilerleme konusunda kilit bir rol oynayan Enzo, progresif pas (öne doğru) konusunda da maç başına 10 gibi bir ortalamaya sahip. Hücumda Nunez’in yerini alan 21 yaşındaki Ramos da sezonun dikkat çeken isimlerinden. Altyapıdan çıkan genç futbolcu, bu sezon 16 gole (10 gol, 6 asist) etki etti. Schmidt ile savunmada şans bulan bir diğer altyapı ürünü ise 18 yaşındaki Antonio Silva.

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PORTEKİZ'DE VE DEVLER LİGİ'NDE ZİRVEDE

Sabırlı bir oyun anlayışı olan Benfica boşluk bulana kadar topu sürekli hareket ettiriyor. Bu sabırla yüksek kalitede şanslar ve maç başı 2,5 gibi gol beklentisi yaratabiliyor. İşin özü, Jorge Jesus’un Aralık 2021’deki ayrılığı sonrası Schmidt ile yeni bir dönemin kapılarını aralayan ve geçen sezonki hayal kırıklığını unutturmayı hedefleyen Benfica’yı izlemek en eğlenceli futbol aktivitelerinden biri. Futbolunun karşılığını skorda da alan Benfica, Portekiz’de lider, Devler Ligi’nde de lider PSG’nin ardından averajla 2. sırada.