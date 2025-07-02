Jhon Duran, Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı komple santrafor!

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Fenerbahçe, 1 yıllığına Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımından kiraladığı Jhon Duran’ı dün İstanbul’a getirdi ve akşam yapılan forma lansmanına çıkardı. Kendisine 10 milyon Euro, kulübüne 7 milyon Euro ödenecek olan 21 yaşındaki santrforun, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Kendi yaş kuşağının en yetenekli forvetleri arasında yer alan Duran’ın kariyer öyküsünü ve futbolculuk özellikleri şöyle:

KARİYERİNİN BAŞINDA KANATTA OYNADI

13 Aralık 2003’te Kolombiya’nın Medellin kentinde dünyaya gelen Jhon Duran, Envigado akademisinden mezun oldu. 1989’da kurulan bu kulüp hiç kupa kazanamadı ancak James Rodriguez, Juan Fernando Quintero, Mateus Uribe, Fredy Guarin ve Yaser Asprilla gibi dünyaca ünlü yıldızları yetiştirdi. Envigado’daki ilk günlerinde Duran kanat oyuncusu olarak oynuyordu. Ancak, onun forvet olarak potansiyelini gören hocası Perea Mena, Duran’ı santrfora dönüştürme yönündeki kritik kararı verdi ve bu geçiş kariyerinde dönüm noktası oldu. Hızı, gücü ve defans oyuncularını alt etme yeteneği onu bu rol için ideal bir oyuncu haline getirdi.

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SADECE 1 YILDA DEĞERİ 11.5 KAT ARTTI

2022 yılında 19 yaşında iken ABD’nin Chicago Fire takımı tarafından 2 milyon dolar karşılığında transfer edilen Duran, burada kısa sürede potansiyelini gösterdi ve Aston Villa’nın dikkatini çekti. Sadece 1 yıl sonra 23 milyon dolara bu kez Premier Lig’in yolunu tutan Kolombiyalı oyuncu, Aston Villa formasıyla 78 maçta 20 gollük performansa imza attı. Oyuna sonradan girerek attığı gollerle ün yapan Duran, sürekli oynamak istediği için bu yılın ocak ayında 77 milyon Euro’ya Al-Nassr’a transfer oldu. Ancak Suudi Arabistan’da işler pek istediği gibi gitmedi. 18 maçta 12 gol atsa da takımda aradığı ortamı bulamadı ve Fenerbahçe’ye transfer oldu.

LİGDE ‘OSİMHEN ETKİSİ’ YARATABİLİR

Duran transferi için; Fenerbahçe uzun zamandır aradığı komple santraforu buldu dersek kesinlikle abartmış olmayız. Tek ya da çift forvet oynayabilen, her türlü skor üretebilen, sırtı dönük servisler yapabilen, rakibe yaptığı preslerde etkili olan ve Süper Lig’de fark yaratacak bir oyuncu. 1.85 metre boyundaki Duran’ı ‘mükemmel bir pivot 9 numara’ şeklinde tanımlamak da mümkün. Geçen sezon Galatasaray’da büyük başarılar elde eden Victor Osimhen ile kıyaslanması gayet doğal. Eğer içindeki futbol aşkı devam ediyorsa Duran’ın da Süper Lig’de bir ‘Osimhen etkisi’ yaratabileceğini görebiliriz.

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YÖNLENDİRİLMEYE İHTİYACI VAR

Aston Villa döneminde ‘süper yedek’ olarak adlandırılan Duran, teknik direktörü Unai Emery’nin gizli silahıydı. Oyun ne zaman sıkışsa ve Villa’nın gole ihtiyacı olsa Emery onu sahaya sürerek maçı çözüyordu. Elbette 20 yaşında kariyer yerine parayı tercih ederek Arabistan’ı seçmesi onun futbolunu da etkiledi. Kolombiya’nın geleceği olarak görülen Duran, daha üst seviye bir takıma gitme fırsatını da harcamış oldu. Duran’ın bugüne dek çalıştığı tüm teknik direktörler, 21 yaşındaki oyuncunun yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğunun altını çiziyor. Genç oyuncuyu doğru yönettiğinizde takımı için her şeyini veren bir oyuncuya dönüşüyor.

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DIŞARIDA SAKİN SAHADA CANAVAR

Duran hakkında en çarpıcı yorumlardan birini, Aston Villa’daki takım arkadaşlarından Morgan Rogers yapıyor. Rogers, genç oyuncu için için, ”Kulübe geldiğinde 20 yaşında olduğunu bilmiyordum. Defans oyuncuları için çok zorlu. Kendine yüzde 100 güveniyor. Harika bir çocuk. Her maç aynı. Tanıdığım en sakin, rahat insan. Ama sahaya çıkıp oynadığında bir canavara dönüşüyor” diyor.