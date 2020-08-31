İşte seyircili maçlar böyle olacak

Premier League’de sezonun başlamasına yaklaşık 2 hafta kala Brighton ile Chelsea arasında oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık maçı mart ayından bu yana ilk kez seyircili gerçekleştirildi. Brighton Kulübü, sezonluk bilet sahibi taraftarların maça gelmesine izin verdi. Protokolü uygulamaya koymak ve sahaya seyirci gelmesi için hükümetin onayı gerekiyordu.

2 BİN 524 KİŞİ İZLEDİ

Brighton bu onayı almak için gece gündüz çalıştı. Ve sezonluk bilet sahibi 2 bin 524 kişiyi 30 bin 666 kişi kapasiteli Amex Stadı’nda yeniden futbolla buluşturdu. Bu uygulama yeniden taraftarlarıyla buluşmaya hazırlanan Türkiye ve diğer ülkeler için son derece doğru bir örnek oldu.

BRIGHTON TD GRAHAM POTTER: UYUM SAĞLAMAMIZ GEREKİYORDU

“Kalabalık harikaydı. İnsanları tekrar tribünde görmek ve oyunla etkileşime geçmelerini izlemek çok güzeldi. Taraftarlar olmadan futbolun eskisi gibi olmadığını hepimiz biliyoruz ama uyum sağlamamız gerekiyordu.”

BRIGHTON CEO'SU PAUL BARBER: TÜNELİN SONUNDA BİRAZ DA OLSA IŞIĞI GÖRDÜK

“İzlediğimiz yoldan çok memnun kaldık. Taraftarlarımız harikaydı. Tüm talimatları takip ettiler ve personelimize saygılı davrandılar. Uzun zaman sonra gülümseyen yüzler ve bolca heyecan görmek güzeldi. Tünelin sonunda bir rahatlama hissi ve biraz da olsa ışık gördük.”

PREMIER LEAGUE CEO'SU RICHARD MASTERS: BRIGHTON KULÜBÜ HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI

“Brighton Kulübü taraftarların dönüşü için test etkinliğinde harika bir iş çıkardı. Mart ayından bu yana ilk kez bir Premier League takımının stadyumunda taraftarları görmek harikaydı. Mümkün olan en kısa sürede tribünleri yeniden doldurmaya kararlıyız”

MAÇ İÇİN UYGULANAN PROTOKOLLER

· Taraftarlar maç öncesi tıbbi testlerden geçirildi.

· Bu taraftarlar maç sonrasında da tıbbi durumlarının takibine izin verdi.

· Maça girişlerde taraftarların ateşi ölçüldü.

· Stadyuma giriş için dijital maç biletleri tarandı.

· Taraftarların hepsinde kulüp logolu maskeler vardı.

· Taraftarlar sosyal mesafe kurallarına göre tribünlerde oturdu.

· Her tribünde bol miktarda el dezenfektanı vardı.

· Koltuklarında maskelerini çıkarmalarına izin verilen taraftarların yiyecek içecek almalarına da izin verildi.

· Stadın içinde yer alan satış noktalarında temassız kartlar kullanıldı.

· Ekranlardan taraftarlara düzenli olarak ellerini yıkamalarını hatırlatan yazılar gösterildi.

· Taraftarlar eskiye göre daha farklı bir ruh hali içindeydiler. Rakip takımı alkışlayan ve centilmence tavır gösteren bir taraftar grubu vardı.