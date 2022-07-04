İşte 4 maddede rezerv lig gerçeği

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Süper Lig’deki 19 kulübün tamamının katılabileceği Rezerv Lig’de maçlar A takım fikstürüne paralel oynanacak. A takımlarda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcular forma giyebilecek. İngiltere, uzun yıllar Rezerv Lig’i denedi ancak 10 yıl önce kaldırıp yerine U21 Ligi’ni devreye soktu. Türkiye için en uygun model İspanya’nın yıllardır başarıyla uyguladığı, kulüplere para kazandıran sistem olabilir...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig takımlarının yer alacağı Rezerv Lig için düğmeye bastı. Aslında bu uygulama yeni değil. 2020’de Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF yönetimi tarafından gündeme getirilmiş ancak Trabzonspor, Beşiktaş ve Göztepe dışındaki takımlar istemeyince proje başlamadan sona ermişti. Peki 2022- 23 sezonunda uygulanması planlanan Rezerv Lig nedir? Avrupa’da örnekleri var mıdır? TFF ve kulüpler bu projeden nasıl bir fayda bekliyor? İşte tüm bu soruların yanıtları:

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KULÜPLERiN LiSTESiNDEKi 35 FUTBOLCU DA OYNAYABiLiR

1- 2022-23 sezonuyla birlikte Süper Lig’de mücadele edecek 19 takımın tamamı Rezerv Lig’de de yer alacak. Karşılaşmalar A takımların fikstürüne paralel olarak oynanacak. A takımlarda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcular Rezerv Lig’de oynayabilecek. Oyuncu yetiştirme ve dışarıda kalan oyuncuların performanslarını artırması konusunda önemli bir yere sahip olması beklenen Rezerv Lig’de kulüpler, Futbol Federasyonu’na bildirecekleri listelerde yer alan 35 futbolcunun tamamını oynatabilecek.

AVRUPA ÜLKELERiNDE BiZiMKiNE BENZER BiR MODEL YOK

2- Elbette bizim rezerv lig modelimiz daha önce bazı Avrupa ülkelerinde denenenlerle aynı değil. İngiltere, rezerv Ligi uzun yıllar denemiş bir ülkeydi ancak bu uygulama orada da 10 yıl önce kaldırıldı. Yerini U21 takımlarının aldığı ve farklı kulüplerin de yer aldığı yeni bir sisteme bıraktı. Almanya, Hollanda, Belçika gibi diğer ülkelerde de bu sistem kulüplerin ikinci takımlarının amatör alt liglerde yer alması şeklinde işliyor.

KULÜPLERE EK MALi KÜLFET GETiRECEĞi MUHAKKAK

3- Rezerv Lig modeline dair soru işaretleri de fazlasıyla mevcut. Halihazırda kulüplerimizin ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılar ortadayken; rezerv takımların ulaşımdan konaklamaya kadar ekstra masraflarını nasıl karşılayacakları büyük bir muamma. Rezerv Lig’in bir yayıncısının olmaması da sponsorluk konusundaki en büyük handikaplardan biri olacak. Hakem kadrolarından saha personeline kadar doğacak ihtiyaçların da nasıl karşılanacağı da yine cevap bekleyen sorulardan.

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iSPANYA MODELi BiZiM iÇiN iYi BiR ÖRNEK OLABiLiR

4- Tamamen gençlerin oynadığı İspanya modelinde sakatlıktan dönen A takım oyuncuları da forma şansı buluyor. Başta Barcelona olmak üzere birçok kulüp bu model sayesinde çok sayıda genç oyuncuyu A takıma kazandırıyor. Bunu başaramayan oyuncular ise başka kulüplere transfer olarak takımlarına para kazandırıyor. İspanyolların uyguladığı bu bölgesel lig projesi, maddi ve manevi açıdan bize en uygun rezerv lig projesi olarak görünüyor.