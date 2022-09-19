İstanbul’da İtalya nostaljisi

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Bir tarafta Emre Belözoğlu diğer tarafta Andrea Pirlo. Oyunculuk kariyerlerinde birbirini çok iyi tanıyan iki isim bu kez saha kenarında rakip oldular. Maçı izleyenler için göze hoş gelen bir oyun olduğunu söyleyemem ancak taktiksel anlamda bir o kadar keyif vericiydi. Özellikle ilk yarı Pirlo açısından Karagümrük’ün başına geçtiği dönemden beri en iyi performanslarından biriydi.

BAŞAKŞEHiR ZORLANDI

Başakşehir bu sezon oyun kurarken en çok zorlandığı maçlardan birini oynadı. Bunun en önemli sebeplerinden biri Diagne’nin Biglia’ya yaptığı yakın markaj oldu. Onun baskı altında kalması Başakşehir’in istediği organizasyonları yapmasını engelleyince Emre Belözoğlu ikinci yarı Biglia-Berkay değişikliğine gitti. Ancak Pirlo bu değişiklik sonrası savunma planını değiştirdi ve orta blokta daha fazla çoğalmaya başladılar.

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OKAKA YERiNE SERDAR’I SEÇTi

Tam da böyle bir anda sırtı dönük oynayacak Okaka hamlesi Başakşehir’in ihtiyacı olan plandı ancak Emre Belözoğlu, Keny’nin yerine Serdar değişikliğine gitti. Bitime 3 dakika kala Traore’nin yerine Okaka’yı alması ise sonucu değiştirmedi. Ve maç öncesi güzel görüntülerle başlayan Emre-Pirlo nostaljisi aynı şekilde sona erdi...